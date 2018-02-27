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27 Şubat 2018 15:51

Hayırsever iş adamından Muş Belediyesine araç desteği

Muş-Bitlis karayolu üzerinde faaliyet gösteren Gezenler Otomotiv sahibi hayırsever iş adamı Burhan Gezen, Muş Belediyesine bir araç hibe etti.

Hayırsever iş adamından Muş Belediyesine araç desteği

27 Şubat 2018 15:51


Kentin birçok köklü sorununu çözüme kavuşturarak vatandaşlara daha yaşanılabilir bir şehir inşa etmek üzere faaliyetlerini sürdüren Muş Belediyesinin araç filosuna bir araç daha eklendi. Bugüne kadar kurumun imkanları veya Belediye Başkanı Feyat Asya’nın girişimleri ile araç parkında ciddi yenilikler yapılan Muş Belediyesine hayırsever bir iş adamı tarafından 14+1 koltuk kapasiteli minibüs hibe edildi.


122. Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısına katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere Ankara’da bulunan Belediye Başkanı Feyat Asya, kente gelişi ile ilk olarak Gezenler Otomotivi ziyaret etti. İş yeri sahibi Burhan Gezen tarafından karşılanan Başkan Asya’ya, yardımcıları Aydın Özarslan ve Abdullah Avcı ile Zabıta Müdürü Mehmet Göçmen eşlik etti.


Sohbet havasında geçen ziyarette, hayırsever iş adamı Burhan Gezen’e teşekkür eden Başkan Asya, iş hayatında hayırlı ve bol kazançlar elde etmesi temennisinde bulundu. Başkan Asya, "Muş Belediyesi olarak kısıtlı imkanlarımıza rağmen bugüne kadar birçok iş makinesi veya binek araç alarak makine parkımızda önemli bir değişiklik yaptık. Bunun yanı sıra girişimlerimiz sayesinde birçok araç hibe aldık. Bugün hayırsever iş adamı hemşehrimizin de belediyemize yeni bir araç hibe etmesi bizleri ziyadesi ile memnun etti. Halkımıza hizmetkarlık yapmak üzere çıktığımız bu yolda böylesine güzel bir destekle karşılaşmaktan mutluluk duyduk. Rabbim kendisine daha fazla bol kazançlar nasip etsin. Bir kez daha hayırsever iş adamımıza teşekkür eder, belediyemize hibe ettiği aracın ilimize ve halkımıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi.




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