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16 Ağustos 2018 14:45

Hayvan pazarında bayram hareketliliği

Kurban Bayramı’na sayılı günler kalmasıyla Muş Belediyesi Canlı Hayvan Pazarında hareketlilik yaşanıyor.

Hayvan pazarında bayram hareketliliği

16 Ağustos 2018 14:45


Muş Belediyesi Canlı Hayvan Pazarı, Kurban Bayramı’na sayılı günler kalmasıyla hareketlendi. Hayvancılığın önemli merkezlerinden olan Muş’ta, üreticiler yıl boyunca besledikleri hayvanları en iyi fiyata satabilmek için pazarda yoğun uğraş verirken, vatandaşlar ise en iyi fiyata besili kurbanlık bulmaya çalışıyor. Muş Belediyesi Canlı Hayvan Pazarındaki kurbanlıkları titizlikle inceleyen vatandaşlar, beğendikleri kurbanlıkları alabilmek için pazarlığa girişirken, alıcı ve satıcı arasındaki fiyat anlaşmazlığı ise arabulucular tarafından tatlıya bağlanıyor.




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