Hayvan pazarında bayram hareketliliği

Muş Belediyesi Canlı Hayvan Pazarı, Kurban Bayramı’na sayılı günler kalmasıyla hareketlendi. Hayvancılığın önemli merkezlerinden olan Muş’ta, üreticiler yıl boyunca besledikleri hayvanları en iyi fiyata satabilmek için pazarda yoğun uğraş verirken, vatandaşlar ise en iyi fiyata besili kurbanlık bulmaya çalışıyor. Muş Belediyesi Canlı Hayvan Pazarındaki kurbanlıkları titizlikle inceleyen vatandaşlar, beğendikleri kurbanlıkları alabilmek için pazarlığa girişirken, alıcı ve satıcı arasındaki fiyat anlaşmazlığı ise arabulucular tarafından tatlıya bağlanıyor.