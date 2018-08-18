Kurban bayramı öncesinde alışverişlerini sürdüren vatandaşlar, kurbanlık hayvan almak için Karasu Köprüsü yakınlarındaki hayvan pazarına akın etti. Pazarda havyan sahipleri ile sıkı pazarlık eden vatandaşlar, kurbanlıklarını araçlara yükleyip götürüyor. Varto ilçesine bağlı Alagöz köyünden hayvan pazarına 45 küçükbaş hayvan getirdiğini belirten Faysal Güler, Varto’da 40 hayvan sattığını belirterek, “Muş hayvan pazarına yeni geldim. Henüz satış yapmadım ama bekliyorum. Geçen seneye göre satışlarımızın daha iyi olduğuna inanıyorum” dedi.

Hayvan pazarında denetimlerin sıkı bir şekilde devam ettiğini belirten Muş Belediyesi Veteriner Hekimi Semih Türkcan da, hayvanların sağlık kontrollerini gerçekleştirdiklerini söyledi. Belli periyotlarda birer saat arayla denetimlere devam ettiklerini aktaran Tükcan, “Giriş çıkışlarda küpe, pasaport ve sağlık muayenesi yapıldıktan sonra hayvanlar içeri alınıyor. Şu anda hayvan pazarında yoğunluk yaşanıyor” dedi.