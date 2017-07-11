HDP’li Özkan’ın tutukluluğunun devamına karar verildi

19 Nisan 2017 günü tutuklanan ve Sincan Kapalı Kadın Cezaevi’nde tutuklu bulunan Burcu Çelik Özkan, SEGBİS üzerinden savunmasını yaptı. Muş Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmayı HDP milletvekilleri Bedia Özgökçe Ertan, Dilek Öcalan, Hüda Kaya, Meral Danış Beştaş ve Saadet Becerekli de takip etti. Savcılık tarafından hazırlanan iddianamede, tutuklu milletvekili Burcu Çelik Özkan’ın 8 Haziran 2015 günü Muş Belediye Meydanı’nda partisi tarafından düzenlenen etkinlikte köy korucularını kast ederek, ’Bu memleketten defolup gideceksiniz, defolup gideceksiniz, bize uzattığınız o keleşi, size çevirmesini çok iyi biliriz’ şeklinde sözler sarf ettiği, Malazgirt’in Tatargazi köyünde terör örgütü PKK/KCK mensubu Özgür Akınel’in cenazesine katılarak mezarına çiçek attığı ve burada yaptığı konuşmada, ’Bu zamanlar sözlerin tükendiği, cümlelerin bittiği zamanlardır. 7 Haziran’dan sonra bu halka ve Kürdistan’a yapılan savaş konseptiyle birlikte onlarca gencimiz, yoldaşımız ve çocuklarımız katledildi, bu mücadele sonuna kadar devam edecek’ sözlerini sarf ettiği, Diyarbakır’ın Sur ilçesinde güvenlik güçleriyle girdiği çatışmada ölen bölücü terör örgütü mensubu Mehmet Emin Erol’un Muş’un Korkut ilçesine bağlı Akyıldız köy mezarlığına defnedilerek adı geçen terörist adına köye açılan taziye çadırında terör örgütünü simgeleyen sözde flamalar da asılmak suretiyle terör örgütü propagandasının yapıldığı, Burcu Çelik Özkan’ın teröristin cenazesine katıldığının tespit edildiği belirtilerek TCK 314/2, 216/1, 53/1, 58/9 ve Terör Mücadele Kanunu 5, 7/2 sevk maddeleri uyarınca cezalandırılması istendi.

’Silahlı terör örgütüne üye olma, terör örgütü propagandası yapmak, halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme’ suçlarından tutuklu bulunan Burcu Çelik Özkan’ın tutukluluğunun devamına karar verilerek, duruşması 5 Ekim 2017 tarihine ertelendi.