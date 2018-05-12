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12 Mayıs 2018 08:21

Hemşire adaylarından çiçekli kutlama

Muş’un Malazgirt Mesleki ve Teknik Anadolu (Sağlık Meslek )Lisesi öğrencilerinin düzenledikleri "12-18 Mayıs Hemşireler Haftası" kutlamaları renkli görüntülere sahne oldu.

Hemşire adaylarından çiçekli kutlama

12 Mayıs 2018 08:21


Malazgirt Devlet Hastanesi hemşireleri ’12 Mayıs Hemşireler Günü’ dolayısıyla yoğun bir gün yaşadılar. Sabah saatlerinde Malazgirt Mesleki ve Teknik Anadolu (Sağlık Meslek) Lisesi hemşire adayı öğrencileri, hastanede çalışan hemşirelerin ’12 Mayıs Hemşireler Günü’ kutlayarak kendilerine çiçek hediye etti. Hastane personeli dışında hastalardan da çiçek dağıtımı yapan hemşire adayı öğrenciler, hasta ve yakınlarından yakın ilgi gördüler.


Hemşire adayı öğrencilerin yaptıkları örnek davranıştan çok etkilendiklerini belirten hastane çalışanları hemşireler, "Bu günümüzde bizi yalnız bırakmayan öğrenci kardeşlerimize, okul idaresine, öğretmenlere sonsuz teşekkürlerimizi sunarız. Bizler her ortamda hastalarımıza hizmet vermeye söz vermişizdir. Bu bizim işimiz görevimiz. Ancak böylesi jestler bizi onure etmekte ve çalışma şevkimizi kamçılamaktadır" dediler.




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