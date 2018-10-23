Hınıs Kaymakamı Ay'dan Varto Kaymakamı Kaçmaz'a ziyaret

MUŞ (İHA) – Erzurum'un Hınıs Kaymakamı Bülent Ay, Varto Kaymakamı Erkan Kaçmaz'ı ziyaret etti.

Hınıs Kaymakamı Bülent Ay, Varto Kaymakamı Erkan Kaçmaz'ı ziyaret ederek, ilçe ile ilgili görüş alışverişinde bulundu. Ziyaretle ilgili açıklamalarda bulunan Kaymakam ve Belediye Başkanı Vekili Erkan Kaçmaz, "Komşu ilçemiz olan Hınıs ilçemizin Kaymakamı Bülent Ay ve Hınıs İlçe Jandarma Bölük Komutanı Yüzbaşı Suat Aktürk ile birlikte bizleri ziyaret etti. İlçeye yeni atanmamızdan dolayı ilçe kaymakamları arasındaki görüşmelerimizi yaptık. Kaymakamımızla beraber Varto Belediyesi adına yapılan hizmetleri yerinde inceledik. Yapılan hizmetlerle ilgili kendisine gerekli bilgileri verdim. Bizleri ziyaret eden Hınıs Kaymakamı Bülent Ay'a ziyaretinden dolayı teşekkür ederim" dedi.

Hınıs Kaymakamı Bülent Ay ise, Varto Kaymakamı Kaçmaz'ın ilçeye atanması ile birlikte kendisini ziyaret etmek istediğini belirterek, "Ancak işlerin yoğun oluşu nedeniyle kendisiyle bugün görüşmem nasip oldu. Kaymakamımız bizleri çok sıcak karşıladı. Çalışmalar hakkında gerekli bilgiler edindim" dedi.