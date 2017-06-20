HÜDA-PAR’dan Muş’ta iftar

Kur’an’ın öğretilerinden uzak bir toplum, bir devlet maalesef huzursuzdur ve emniyetini kaybederek o topluma kaos hakim olur" dedi.

HÜDA-PAR Muş İl Başkanlığı tarafından iftar programı düzenlendi. Kentteki bir düğün salonunda düzenlenen iftara HÜDA-PAR Genel Başkanı Yardımcısı Sait Şahin, İl Başkanı Şirin Çağlayan ile partililer ve davetliler katıldı. Programda konuşma yapan Genel Başkan Yardımcısı Sait Şahin, HÜDA-PAR olarak yola çıktıkları zaman davalarının adalet, hürriyet, zulmün ortadan kaldırılması, huzur ve kardeşlik olduğunu söyledi. Memleketin huzuru, barışı ve kardeşliği için üzerlerine düşeni memleketin ve memleketin maslahatı adına yerine getirmeye çalıştıklarını ifade eden Şahin, "Sizler de zaman zaman buna şahit oldunuz. Zulmün ortadan kalkması ve adaletin tesis edilmesi için mücadele ediyoruz. İnşallah sizlerin de vereceği destek ile Rabbim bizleri muvaffak kılar. Kur’an ve sünnetin öğretileri sadece manevi değerler ve makamlar kazandırmıyor. Kur’an ve İslam’ın öğretileri aynı zamanda bir toplumda huzuru ve emniyeti tesis ediyor. İslam ile tanışan bir toplumu, bir devleti İslam’ın öğretileri güçlü kılıyor. Kur’an’ın öğretilerinden uzak bir toplum, bir devlet maalesef huzursuzdur ve emniyetini kaybederek o topluma kaos hakim olur. Bizim şu anda en büyük ihtiyacımız sevgidir. Bizim toplumsal sorunlarımıza çözüm olacak reçete ise adalettir. İslam’ın öğretileri bunu istiyor. Kendisi için istediğini kardeşi için de istemeyi, kendisi için istemediğini kardeşi için de istememeyi buyurarak önümüze adaleti koyuyor. Yüzyıllardır bu topraklarda hüküm sürenlerin adaletten uzaklaşmasından dolayı bu topraklarda ciddi sorunlar oluştu. Kürt sorunu da idarede adaletsizlikten dolayı oluşan bir sorundur. Adalet tesis edilirse kardeşlik tesis edilir, kardeşlik tesis edilirse o toplum içerisinde kardeşlik boy gösterir ve o toplum yeniden sevgi ve adalet üzerinde hayat bulur" dedi.

Bugün İslam ümmeti içerisinde çok farklı oyunlar oynandığını ve İslam ümmetinin birbirine düşürüldüğünü dile getiren Şahin, şöyle konuştu:

"İslam ümmeti üzerinde oynanan oyunları iyi okumamız gerekir. Yanı başımızda Suriye’nin, Irak’ın ve Yemen’in hali ortadadır. Adaletsizliğin sonucunda oluşmuş toplumsal sorunları Batı kendisi yüzyıl önce çeşitli planlarla meydana getirdi. Şimdi yüzyıl sonra bu toplumsal sorunları kaşımak üzerinden ümmetin farklı unsurlarını birbiriyle çatıştırıp kırdırıyor. Batı ümmet coğrafyasını yeni silahlarının deneme sahası yapıyor, silah pazarına dönüştürüyor. Putin geçen günlerde çıktığı bir televizyon programında şu ifadeleri kullandı; ’Biz Suriye savaşında yeni silahlarımızı denedik ve Suriye’ye en yeni silahlarımızı yerleştirerek performanslarını test ettik.’ Suriye’de Batı emperyalizmi, Rusya’sı, Amerika’sı, aynı zamanda İsrail’i Suriye’yi silah pazarı olarak görüyor."