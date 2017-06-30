HÜDA-PAR’dan Suriyeli ailelere ziyaret

HÜDA-PAR Muş İl Başkanı Mehmet Şirin Çağlayan, Suriyeli aileler olmak üzere hasta ve muhtaçları da ziyaret etti. Ziyaretle ilgili açıklamada bulunan Mehmet Şirin Çağlayan, şartlar ne olursa olsun ilgi ve sevgiye muhtaç olanların hiçbir zaman ihmal edilmemesi gerektiğini vurguladı. Suriyeli ailelerin Ramazan Bayramını buruk geçirdiğini vurgulayan Başkan Çağlayan, "Ramazan Bayramı, Allah Teâlâ’nın özellikle Ramazan orucundan sonra Müslümanlara bir hediyesidir. Biz de özellikle bayramı buruk bir şekilde geçirenleri ziyaret ettik. Ziyaret ettiğimiz kardeşlerimiz Suriyeli aileler, hasta ve muhtaç ailelerdi. Bayram sevinci en çok muhtaç, kimsesiz ve yerlerinden yurtlarından olmuş, gurbet ellerde yaşamlarını sürdürmek zorunda kalan ve insanların ilgisine ihtiyacı olanların hakkıdır. Biz de bunu bir vesile kılarak bu ailelilerimizi ziyaret ettik. Sevinç ve hüzünlerine ortak olmaya çalıştık. Özellikle Suriye’den ülkemize ve ilimize göç ederek yerleşen Suriyeli ailelerin ziyaretimizden duydukları sevinç bizleri oldukça sevindirdi. Bayramı kendi öz yurtlarında yaşamadıkları için duydukları hüzün ise bizi oldukça hüzünlendirdi. Şartlar ne olursa olsun yardım ve ilgiye muhtaç olanların ihmal edilmemesi gerekir. Sadece bayramlarda değil, yardıma muhtaç oldukları her anda onların yanlarında olmak her birimizin öncelikli vazifesidir. Bizler HÜDA-PAR camiası olarak mazlum, muhtaç ve umuda hasret olanların umudu ve hamisi olmaya çalışacağız. Bu ziyaretlerimizi arttırarak devam ettireceğiz inşallah" dedi. (NA-MSA-Y)