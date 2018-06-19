Uygulamaya aldığı projelerle Muş’ta hizmet seferberliği başlatan Muş Belediyesi, üst yapı çalışmalarını hızlandırdı. Geçen yıldan başlatılan alt yapı çalışmalarının ardından bu yıl üst yapıya geçen Muş Belediyesi, kazı çalışmaları tamamlanan cadde ve sokakları asfaltlıyor. Ekipler, bu kapsamda Minare Mahallesi Hükümet Caddesinde asfalt hazırlığı yapıyor. İş makineleri ile reglaj yapılan yola asfalt altı malzeme seren ekipler, birkaç gün içinde söz konusu caddenin asfaltını dökerek vatandaşların hizmetine sunması planlanıyor. Yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren Belediye Başkanı Feyat Asya, vatandaşların rahatsız olmaması için 3 günlük Ramazan Bayramı tatilinde çalışmaların durdurulduğunu, tatilin akabinde mevcut projelere yeniden start verildiğini söyledi. Bu yıl belediye çalışmalarının toparlanacağı bir yıl olacağını, bugüne kadar emek verilen büyük projelerin gün yüzüne çıkacağını kaydeden Başkan Asya, “Muş’u güzelleştirmek adına başlattığımız hizmet seferberliğinde aşama aşama mesafe kat ediyoruz. Geçtiğimiz yıllarda şehrin hemen hemen her bölgesinde kazı çalışmaları yaptık. Bunları yaparken sağlam ve kalıcı bir üst yapının hizmete sunulmasını hedefledik. Bu yıl kazı ve döşemelerden kaynaklı yolların tamamını yeniliyoruz. Atatürk Bulvarı İstasyon Caddesi çevre düzenleme projesi ile bu çalışmalara start verdik. Şu anda bu projemiz ile birlikte ara sokakların ve caddelerin de üst yapısını yapıyoruz. Ekiplerimiz, bayram öncesi belediye hizmet binaları önünden üst geçit mevkiine kadar İstasyon Caddesini, Belediye Caddesini, Erzurum Caddesini, Hürriyet Caddesini Recep Tayyip Erdoğan Bulvarına birleştiren 244. Sokağın üst yapısını tamamladı. Şu anda Minare Mahallesi Hükümet Caddesinde asfalt hazırlığı yapılıyor. Reglaj çalışmalarının yapıldığı yolun bu hafta içerisinde asfaltını dökerek halkımızın hizmetine sunacağız. Aynı şekilde alt yapı çalışmalarının tamamlandığı Zafer Mahallesi’nin tüm cadde ve sokaklarının üst yapısını yapmak üzere programımızı yaptık. Bu şekilde etap etap ilimizin tüm üst yapısını yenilemeyi hedefliyoruz. Hizmetlerimiz ile ilgili kamuoyunu bilgilendirirken, her seferinde vatandaşlarımızın bize inanmasını, güvenmesini istedik. Hayata geçirdiğimiz hizmetlerle halkımızın güvenini boşa çıkarmıyoruz. İnşallah çok daha güzel çalışmalarla kadirşinas Muş halkının refah seviyesini yükselteceğiz” dedi.