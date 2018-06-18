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18 Haziran 2018 10:04

Hurda malzemelerden ekmeklerini çıkarıyorlar

Muş’un Malazgirt ilçesinde eski ve hurda malzemeleri toplayan vatandaşlar, zor şartlara rağmen alın teri dökerek ekmeklerini çıkarıyorlar.

Hurda malzemelerden ekmeklerini çıkarıyorlar

18 Haziran 2018 10:04


Tekerlekli arabalarla şehir içerisinde dolaşıp gün boyunca kilometrelerce yol kat etmek zorunda kalan vatandaşlar, naylon ve metal eşyaları toplayarak geçimlerini sağlıyorlar. İlkbahar ve sonbahar mevsiminde evlerde temizlik yapıldığı için eski eşyaların atıl hale gelmesi sebebiyle işlerinin daha yoğun olduğunu söyleyen hurda alım satımı yapan vatandaşlar, geçimlerini sağlamak için mecburen çalışmak zorunda olduklarını ve başka yapacakları iş olmadığı için hurdacılığı tercih ettiklerini söylediler.


Malazgirt ilçesinde işsiz Hikmet, Hakan, Ferdi Akçam ve Ferit Arslan, işsiz kalmak yerine bu işi yaparak para kazanmaya çalıştıklarını belirttiler. Yazın işlerinin çok iyi olduğunu söyleyen hurdacı gençler, "Gün boyunca ilçe merkezi ve köylerde dolaşıyoruz. Eski eşyaları satın alıp buradaki hurda eşya depomuza getiriyoruz. Bizim burada topladığımız hurdaları daha sonra tır’larla götürüp satıyoruz. Bu hurdalık işinden çok fazla bir karımız olmuyor, ama boş kalmaktansa evimize ekmek götürebiliyoruz" dediler.


Sadece Malazgirt’te değil çevre illere ve ilçelere kadar gidip eski eşyaları satın aldıklarını söyleyen hurdacı gençler, "Geçimimizi sağlamak için çalışmak zorundayız. Bu sebeple de her gün kilometrelerce yaya yol kat ediyoruz. Sürekli tekerlekli araba ile dolaşıp aldığımız eşyaları toptancıya satarak para kazanıyoruz. İşimiz sadece ilkbahar ve sonbahar mevsiminde iyi gidiyor. Kış mevsiminde zaten iş bulup çalışabilsek çok iyi durumda oluruz. Ama genellikle kış mevsiminde işsiz kalıyoruz" diye konuştular.




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