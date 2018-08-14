Hürriyet Mahallesi’nde Halk Buluşması

‘Halk Buluşmaları’ toplantısının bu haftaki durağı Hürriyet Mahallesi oldu. Belediye Başkanı Feyat Asya’nın hesap verebilirlik ilkesine bağlı kalarak başlattığı toplantının dördüncüsünü Hürriyet Mahallesi sakinleri ile gerçekleştirildi. Vatandaşlarla selamlaştıktan sonra konuşmasına başlayan Başkan Asya, “Her hafta farklı bir mahallede vatandaşlarımızla bir araya gelerek yaptıklarımızın hesabını veriyoruz. Bu vesile ile bu hafta da Hürriyet Mahallesi’ni ziyaret ettik. Toplantımıza katılımınızdan dolayı hepinize şükranlarımı sunarım” dedi.

Yapılan çalışmalarla ilgili mahalle sakinlerini bilgilendiren Başkan Asya, “Vatandaşlarımızın güven ve desteği ile çıkmış olduğumuz hizmetkarlık yolunda 4,5 yılı geride bıraktık. Bu süre içerisinde kısa, orta ve uzun vadede planlamalar yaparak ihtiyaç duyulan birçok yatırımı halkımızın hizmetine sunduk. Kısa vadede, Tıbbi Atık Sterilizasyon Merkezi, Canlı Hayvan Pazarı, Hayvan Bakımevi, Yaş Sebze ve Meyve Hali gibi tesisleri hizmete açtık. Bununla beraber yıllarca eksikliğini yaşadığımız birçok konuyu da çözüme kavuşturduk. Orta vadede yeşil alan kapasitesini arttırma adına yeni parklar ve mesire alanları oluşturduk. Bununla beraber şehirlerarası otobüs terminali gibi büyük tesislerin yapımına başladık. Uzun vadede planladığımız alt yapı ve içme suyu projesinin de startını vererek büyük bir sorunu ortadan kaldırmayı hedefledik. Allah’a şükürler olsun ki bugüne kadar stratejik planımıza uygun bir şekilde çalışmalarımızı bir bir hayata geçirmeyi başardık. Bundan sonra da inşallah aynı tempo ile projelerimizi uygulamaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Muş’un içme suyu sorunu köklü bir çözüme kavuşturacaklarının altını çizen Başkan Asya, “Şehir merkezinde yaşanan su sıkıntısını ortadan kaldırıyoruz. Tarım ve Orman Bakanlığımız ile yaptığımız görüşmeler neticesinde Alparslan 2 barajından il geneline içme suyu temini sağlanacak. Mercimekkale mevkiinde kurulacak arıtma tesisi ile şehre cazibeli su gelecek. Gerekli çalışmalar yapıldı. İnşallah bu projede önümüzdeki yıl tamamlanmış olacak” diye konuştu.

Muş’un içme suyu, yağmur suyu ve kanalizasyon hattının tamamını yenilemeye başladıklarını ifade eden Başkan Asya, “İlimizin en büyük sorunu olan alt yapı projesini söz verdiğimiz gibi başlattık. Bencillik yapmadan şahsi bir hesap içine girmeden tereddütsüz bu işe girdik. Geçen yıl başlatılan kazı ve döşemelerle iyi bir ilerleme kat ettik. Bu süreçte çalışmalardan kaynaklı ortaya çıkan kötü görüntüler ve tahribatlar her ne kadar bizi yıpratsa da Muş’un geleceğini kurtaracağımız için bunlara göğüs gerdik. Sizlerin desteği ile bu projemizi başarılı bir şekilde sonuçlandırarak, ilimizin en büyük sorununu ortadan kaldırmış olacağız. Alt yapı çalışmaları sırasında meydana gelen tahribatları da bu yıl gideriyoruz. Tüm cadde ve sokakların üst yapısını yaparak halkımızın hizmetine sunacağız” şeklinde konuştu.

Çöp alanının Muş için kötü bir imaj olduğunu belirten Başkan Asya, yapılan çalışmalar neticesinde vahşi depolama sistemine son verdiklerini söyleyerek, “Muş-Bitlis karayolu üzerinde ve Ahmed-i Xani parkının arka tarafında belediyemize tahsis edilen boş alandaki çöp depolamasına son verdik. Katı Atık Belediyeler Birliğimizin kararı ile Korkut’un Kümbet köyünde tesisimizi kurana kadar atıkların Bitlis Katı Atık tesisine naklediyoruz. Katı Atık Aktarma istasyonunu kurduk. Sıkıştırma ve nakil araçları ile katı atıkları Bitlis’e göndermeye başladık. İnşallah mevcut çöp alanını da en kısa sürede ıslah ederek yeşil alan olarak hizmete sunacağız” ifadelerini kullandı.

Bilgi Evleri projesi kapsamında iki tesisi hizmete sunduklarını kaydeden Başkan Feyat Asya, her mahalleye bilgi evi yapacaklarını söyleyerek “Çocukların ve gençlerin bilgiye ulaşmalarını kolaylaştırmak, vatandaşlarımızın istihdamını sağlayacak olan kurslar ve etkinlikler düzenlemek için iki mahallemizde Bilgi Evlerini kurduk. Bu tesiste öğrencilerin ders çalışabileceği, araştırma yapabileceği ve kitap okuyabileceği ve düzenlenecek etkinliklere katılabileceği bir ortam oluşturuldu. Zafer ve Yeni mahallelerde yapımına başladığımız bilgi evleri de tamamlanma aşamasına geldi. Onları da kısa sürede hizmete açarak, diğer mahallelerimizin de bu tesise kavuşması için planlamalarımızı yapıyoruz” dedi.

Başkan Asya, konuşmasının devamında birçok bölgede oluşturulan yeni yeşil alanlar, restore edilen tarihi yapılar, inşaatı devam eden tesisler ve mahallelerde devam eden çalışmalar hakkında özet bilgiler paylaştı.