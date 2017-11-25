Dağımızda, taşımızda bir tanesini bile bırakmayacağız” dedi.

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, beraberindeki Muş Valisi Aziz Yıldırım, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay İsmail Şahin, İl Emniyet Müdür Vekili Mustafa Cebeci ile Bulanık ilçesini ziyaret etti. Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkanı Vekili Hacı Arslan Uzan, İlçe Emniyet Müdürü Uğur İhsan Azap, kamu kurum amirleri tarafından karşılanan Ersoy, kayyum uygulaması yaptıkları ilçeleri ziyaret ettiklerini belirterek, “Hepimizin de şahit olduğu gibi son 1,5 yıldır, özellikle 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra ülkemizdeki her türlü terör örgütlerine ve yapılanmalarına karşı çok ciddi bir mücadele sürecideyiz. Bu mücadelemizi hem terörle mücadele hem de terörizmimle mücadele noktasında en üst düzeyde, en kararlı şekilde halkımızla bütünleşerek sürdürmeye çalışıyoruz. Terörle mücadele ediyoruz, teröristle mücadele ediyoruz. Güvenlik güçlerimiz 7 gün 24 saat kesintisiz bir şekilde 12 ay operasyonlarına devam ediyorlar. Dağlarımızda, köylerimizde, kırsal alanlarımızda, şehirlerimizde, nerde olursa olsunlar, vatandaşımızın günlük hayatını etkileyecek, onlara uyguladıkları baskıyla veya silaha dayalı korkutma veya tehditte dayalı yöntemlerle onların hayatlarını mahvetmelerine yâ da herhangi bir şekilde özgür iradelerine müdahil olmalarına asla izin verilmeyecek” dedi.

“Dağlarımızda tek bir terörist bırakmayacağız” diyen Ersoy, “Ama iyilikle gelir teslim olurlar, devletin adaletine sığınırlar, ellerindeki gayri meşru yollarla temin ettikleri silahları ve yasal olmayan yöntemi terk ederler ya da biz bir şekilde etkisiz hale getireceğiz. Dağlarımızda, taşlarımızda, kırsalımızda, şehirlerimizde mutlak süratle devletin hâkimi ve vatandaşımızın güvenini sağlayacağız. Bundan kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy, milletin kaynaklarının en iyi şekilde milletime sunulması mücadelesi de verdiklerini belirterek, “Onun içinde bütün kamu kurum ve kuruluşlarımızın ekonomik, sosyal, kültürel, imar ve ıslah alanında yapılması gereken çalışmaların tamamını yapmak üzere bütün illerimizde ve ilçelerimizde çok uyumlu ve anlayış biçimi içerisinde bu hizmetleri iptal etmeye çalışıyorlar. Kayyum belediyesi uygulamalarıyla da gördük ki bizim belediyelerimize emanet etiğimiz milletin paraları yine milletimizin hizmetine kullanıldığı zaman ne kadar önemli ve ne kadar güzel işler yapılabiliyor. İnsanlarımız bunlardan istifade edebiliyormuş. İnşallah bundan sonra hep birlikte ilçemizde kaymakamımız, ilimiz genelinde valimizin önderliğinde bu tür hizmetleri daha etkin şekilde sunarak, vatandaşlarımızla kaynaşarak, onlarla iç içe hizmetlerimizi sürdürmeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

“Terör ve teröristi aramızdan çıkaracağız”

Devlet ve milletin beraber olacağını da kaydeden Ersoy, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Terör ve teröristi aramızdan çıkaracağız. Biz devlet olarak onlarla yapmamız gereken mücadeleyi sonuna kadar yapacağız. Dağımızda, taşımızda bir tanesini bile bırakmayacağız. Onlar bizim aramıza giremeyecek, biz de kaynaşacağız ve kucaklaşacağız. Sahip olduğumuz dünyanın en kıymetli, en değerli bu topraklarında kardeşlik içinde, huzur içinde, barış içinde, bütün dünyanın gıpta edeceği anlayışla yolumuza devam edeceğiz inşallah.”

Kaymakam Hacı Arslan Uzan’dan brifing alan Ersoy, Hanım Kültür Merkezini ziyaret ederek, Hastane Caddesi’nde yapılan parkın açılışına katıldı. Son olarak çalışmaları devam eden kıl çadırını ziyaret eden Ersoy, ardından ilçeden ayrıldı.