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14 Ağustos 2018 15:37

İhtiyaçlarını yerli elma satışıyla karşılıyorlar

Muş’un bağlarında yetişen elmaların satışını şehir merkezinde yapan iki kardeş, elde ettikleri kazançla yaklaşan Kurban Bayramı ve okul masraflarını karşılıyorlar.

İhtiyaçlarını yerli elma satışıyla karşılıyorlar

14 Ağustos 2018 15:37


Muş’un bağlarında yetişen, güzelimsi bir tat barındıran yerli elma kent merkezinde satışa sunulmaya başlandı. Emirhan ve Muhammed Can Yayık kardeşler, bağ evlerinden şehir merkezine torbalar halinde getirdikleri yerli elmanın satışını yaparak elde ettikleri kazançla yaklaşan Kurban Bayramı ve okul masraflarını karşılıyorlar. Babalarının dükkanının önünde torbalar ile getirdikleri elmanın satışını yapan kardeşlerden Emirhan Yayık, “Kardeşim ile birlikte babamızın dükkanının önünde, bağ evinden getirdiğimiz elmaların satışını yapıyoruz. Satışlarımız gayet güzel. Vatandaşlar, yoğun ilgi gösteriyor” dedi.


Ağabeyi ile birlikte elma satışı yapan Muhammed Can Yayık ise, “Ağabeyim ile birlikte elma satışı yapıyoruz. Elde ettiğimiz kazanç ile yaklaşan Kurban Bayramı ve okul ihtiyaçlarımızı gidereceğiz” sözlerini kullandı.




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