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24 Kasım 2017 14:30

İki ayağında 10 platin olan fedakar öğretmen

Muş’un Bulanık ilçesine bağlı Demirkapı Ortaokulunda iki yıldır görev yapan ve iki ayağında 10 platin bulunan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Ümran Sümeyye Damar, “Yılın Öğretmeni” seçildi.

İki ayağında 10 platin olan fedakar öğretmen

24 Kasım 2017 14:30


Bulanık İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafında her yıl düzenlenen ’Yılın Öğretmeni’ ödülüne bu yıl, her gün 40 kilometre yol giden ve geçen sene trafik kazası geçirerek ayağında platinler olan Demirkapı Ortaokulu Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Ümran Sümeyye Damar layık görüldü. İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hacı Arslan Uzan ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Deniz Edip tarafında ‘Yılın Öğretmeni’ Ümran Sümeyye Damar, plaket ve cumhuriyet altını ile ödüllendirildi.



Fedakar öğretmenin iki ayağında 10 platin var


Ödül töreninde konuşan İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hacı Arslan Uzan, iki yıldır Demirkapı Ortaokulunda görev yapan öğretmenin geçen yıl talihsiz bir trafik kazası geçirdiğini belirterek, “Her iki ayağında platin olduğunu öğrendim. Öğretmenimize sağlık açısında ayağında platin olduğunu, okulunun kırk kilometre uzak olduğunu söyledim. Sizi ilçeye alalım, o da kesinlikle olmayacağını ve Demirkapı’da görev yapacağını söyledi. Ben kendisine teşekkür ediyorum. ‘Ben öğrencilerimi çok seviyorum, ayrılamayacağım’ dedi. Bizde kendisine başarılar diliyoruz. Yılın öğretmeni değil, gönlümüzün öğretmeni oldu. Bütün öğretmenlerimizin günü kutlu olsun” dedi.




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