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28 Mayıs 2018 10:16

‘İkiz iksiri’ olarak bilinen cağ bitkisi tezgaha çıktı.

Muş’un Varto ilçesinde yetişen ve ‘ikiz iksiri’ olarak bilinen cağ bitkisi tezgaha çıktı.

‘İkiz iksiri’ olarak bilinen cağ bitkisi tezgaha çıktı.

28 Mayıs 2018 10:16


Varto ilçesinin Kaynarca köyü bölgesinde genellikle çıkan ve ikiz doğurganlık oranında etkili olduğu tahmin edilen cağ otu, tezgâhlarda yerini almaya başladı. Yetiştiği 100 haneli bin 733 nüfuslu Kaynarca köyünde tam 84 çift ikiz yaşarken, bunun sırrının ise "cağ" denilen bitkide olduğuna inanılıyor. "İkiz iksiri" olarak da anılan "cağ", Muş’un Varto ilçesinde özel lezzetinden ötürü yılda iki-üç ton tüketilecek kadar sevilen, etten daha kıymetli bir bitki. Yöre halkı, "cağ hem ikiz yapar, hem de çocuğu olmayana çocuk verir" diyor.


Satıcı Servet Karakaş, cağ otunun Kaynarca köyünde geldiğini ve bu otu yiyenin hepsinin ikiz sahibi olduğunu söyleyerek, kilosu 20 TL’de sattığını belirtti.


Cağ bitkisini satın almaya gelen Ali Yıldız adlı vatandaş ise cağ otunun ilaç olduğunu kaydetti.


Kaynarca köyünden Veysel Mertyüz adlı vatandaş ise cağ denen otun çok şifalı bir bitki olduğunu söyleyerek, “Bu otun yüzünden köyümüzde yaklaşık yüz ailede ikiz çocuk var. Etkisi görülmüş bir ottur. Çok şifalı bir bitkidir. Herkese öneririm” dedi.




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