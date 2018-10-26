İl İstihdam ve mesleki eğitim kurulu toplantısı yapıldı

İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı, Vali Yardımcısı Mehmet Kocabey başkanlığında yapıldı. Muş Valiliği Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıya Vali Yardımcısı Mehmet Kocabey'in yanı sıra; Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Mehmet Emin Taylan, kurul üyesi kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerin katıldı. Toplantı, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Mehmet Emin Taylan tarafından il genelinde yapılan çalışmalar hakkında yapılan sunum ile başladı. Toplantıda 2018 yılının ilk 9 ayının genel bir değerlendirmesini yapan Vali Yardımcısı Mehmet Kocabey, toplantının vatandaşlara, iş arayanlara ve işverenlere hayırlı ve verimli olması temennisinde bulundu. Toplantı, gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından kurul üyelerinin görüş ve önerilerinin alınması ile sona erdi.