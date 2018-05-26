İslami İlimler Fakültesinde mezuniyet coşkusu yaşandı

Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen mezuniyet törenine, MŞÜ Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. İbrahim Erdoğan, Prof. Dr. Abdüllatif Tüzer ve Prof. Dr. Yaşar Karadağ, Genel Sekreter Harun Demir, akademik personel ile öğrenciler ve aileleri katıldı. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı’nın okunması ve fakülte öğrencilerinden Mücahit Polat’ın Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan törende mezun öğrenciler adına selamlama konuşmasını fakülte birincisi Habibe Elmas yaptı. İslami İlimler Fakültesinin kendisi için sadece öğrenim gördüğü bir okul değil, aynı zamanda bir aile ocağı olduğunu belirten Elmas, "Bu üniversitede ve bu fakültede okuduğum için kendimi ve arkadaşlarımı bahtiyar sayıyorum. Çok sevdiğim fakültemden mezun olmanın mutluluğunu ve değerli hocalarımdan, öğrenci arkadaşlarımdan ayrılacak olmanın hüznünü bir arada yaşarken bu güzel günü bizlere yaşatan rabbimize hamd ediyorum" dedi.

Daha sonra konuşan MŞÜ Rektörü ve İslami İlimler Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat ise konuşmasında, "Bugünün sizler için yürek burkmayan, göz yaşartmayan bir gün olması için her şeyi yapmak isterdim; ancak bu mümkün değil. Aynı şekilde bugünün sizler için ciddiyetten uzak, gırgır ve şamatadan ibaret olmasını da isterdim; ne yazık ki o da mümkün değil. Durum gayet ciddi, sıkıntı oldukça büyük. 5’ten çok daha büyük bir dünyanın 5’e mahkum edildiği günlerdeyiz. Kadınların reklam malzemesi, çocukların meta olarak görüldüğü devirlerdeyiz. İnsan olmak için Elest Bezminde söz verenlerin sırtlan olmak için yarıştığı; güçlünün güçsüze tahakkümü cesaret bildiği dönemlerdeyiz. Surette zîruh, hakikatte bîruh canlılar çağındayız" şeklinde konuştu.

İslami İlimler Fakültesi 2017-2018 eğitim-öğretim yılı mezuniyet töreni, toplu fotoğraf çekimi ve Kongre Merkezi önündeki kep atma seremonisi ile son buldu.