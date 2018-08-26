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26 Ağustos 2018 19:09

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Uysal Malazgirt’te

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Malazgirt Zaferi’nin 947.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Uysal Malazgirt’te

26 Ağustos 2018 19:09

yıldönümü etkinlikleri nedeniyle ilçeyi ziyaret etti.


Malazgirt Zaferinin 947. yıldönümü etkinliklerine lojistik destek sağlayan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Başdanışmanı Nurettin Ertemel ile birlikte İstanbul’dan uçakla Ağrı’ya geldi. Buradan karayoluyla Malazgirt’e gelen Başkan Uysal ve beraberindekiler, Malazgirt Zaferi’nin 947. yıldönümü kutlamalarına katıldılar.


Malazgirt Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Soner Kırlı, etkinliklere verdikleri desteklerden dolayı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ile Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu’na teşekkür etti.


Kaymakam Kırlı, "Malazgirt Zaferi’nin 947. yıldönümü etkinliklerine katılan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere tüm devlet erkanımıza ve bizlerde sundukları desteklerden dolayı iki değerli başkanıma teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum" dedi.




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