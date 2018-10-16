İstasyon Caddesi'nde ikinci kat asfalt çalışması

Muş Belediyesi tarafından ‘Atatürk Bulvar-İstasyon Caddesi Çevre Düzenleme' projesi kapsamında yürütülen çalışmalarda sona gelinirken, söz konusu güzergâhta ikinci kat asfalt çalışmalarına başlandı.

Muş Belediyesi üstyapı çalışmaları ile şehri güzelleştirmeye devam ediyor. Şehrin en işlek caddesi olarak kullanılan İstasyon Caddesi'nde uygulanan çevre düzenleme projesi etap etap ilerlerken, çalışmaların tamamlandığı yerler, yeni görünümüyle hayran bıraktırıyor. Hükümet Konağından Karayolları Kavşağına kadar parke ve çevre düzenleme çalışmaları devam ederken, ekipler ikinci kat asfalt kaplamaya başladı. Belediye Meydanından Hükümet Konağına kadar asfalt döşeme yapan ekipler, yol üstündeki kanalizasyon ve yağmur suyu rögar kapaklarını da yeniliyor.

İstasyon Caddesi üzerinde yürütülen çalışmaları anbean takip eden Belediye Başkanı Feyat Asya, esnafların ve vatandaşların mağdur edilmemesi için projenin hızlı bir şekilde uygulanması konusunda talimatlar verdi. Proje hakkında açıklamalarda bulunan Başkan Asya, “İstasyon Caddesi çevre düzenleme projemizde sona yaklaştık. Belediye Meydanından tren garına kadar birinci kademe asfalt çalışmaları tamamlandı. Yer yer parke döşeme çalışmaları devam ediyor. Aydınlatma direklerinin büyük bir kısmı kuruldu. Projenin önemli bir aşamasının tamamlandığı Belediye Meydanı ve Hükümet Konağı arasındaki mesafenin ikinci kat asfaltına başlandı. Ekipler, özverili bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Dileğimiz ve temennimiz bundan sonra da projemizi sorunsuz bir şekilde tamamlayarak halkımızın hizmetine sunmaktır” dedi.

Meskun mahalde köklü çalışmalar yapılmasının zorluklarına değinen Başkan Asya, “İstasyon Caddesi'nde böylesine kapsamlı bir proje yapmak gerçekten çok zordu. Uzun yıllar önce yerleşimin olduğu ve yeraltı döşemelerinin belli bir düzende olmadığı caddemizde projeyi bu aşamaya getirmek kolay olmadı. Zaman zaman yeraltı hatlarında arızalar yaşandı. Bu durum projenin gidişatını sekteye uğrattı. Aynı şekilde iş yerlerinin kaldırıma giren kısımlarında bodrum katlarla karşılaştık. Bunların kaldırılması ve kaldırım seviyesine getirilmesi ister istemez zaman aldı. Ancak bütün bu olumsuzluklara rağmen şehrimize güzel bir görünüm kazandıran bu projemizi vatandaşlarımızın da anlayışı ve desteği ile tamamlama aşamasına getirdik. İnşallah önümüzdeki günlerde devam eden çalışmaları da tamamlayarak halkımızın hizmetine sunacağız. Her şey daha güzel olacak diyoruz. Bu söylemimizi icraatlarımızla güçlendiriyoruz. Bizlere güvenen ve desteğini esirgemeyen vatandaşlarımıza şükranlarımı sunarım” şeklinde konuştu.