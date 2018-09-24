İstasyon Caddesi'ndeki alt zemin çalışmaları tamamlandı

Muş Belediyesi tarafından üstyapı çalışmaları kapsamında İstasyon Caddesi'nde yürütülen çalışmalar hızla ilerlerken, iş yükünün en fazla olduğu alt zemin çalışmaları da tamamlandı.

Muş Belediyesinin önemli projeleri arasında yer alan Atatürk Bulvarı-İstasyon Caddesi Çevre Düzenleme projesinde önemli bir mesafe kat edildi. Sezon başında startı verilen proje kapsamında caddenin Karayolları Kavşağı hariç Muş Belediyesi hizmet binaları önünden tren garına kadar olan kısmının alt zemin çalışmaları yapıldı. Birinci kademe asfaltın yapıldığı caddede kaldırım ve aydınlatma çalışmaları etap etap devam ediyor.

Belediye Başkanı Feyat Asya, hükümet konağı ile Duvarbaşı mevkii arasında yapılan asfalt çalışmalarını yerinde inceleyerek, yetkililerden bilgi aldı. İncelemeler sırasında çevredeki esnaf ve vatandaşlarla da sohbet eden Başkan Asya, İstasyon Caddesi'nde başlatılan çalışmaların tamamlanması ile şehrin çehresinin değişeceğini söyledi. Projenin en zor kısmının tamamlandığını aktaran Başkan Asya, bundan sonraki sürecin daha hızlı olacağını, esnaf ve vatandaşların yaşadığı geçici mağduriyetin son bulacağını ifade etti. Birinci kademe asfaltın cadde boyunca yapıldığını anımsatan Başkan Asya, önümüzdeki günlerde ikinci kademe asfaltın döküleceğini ve kaldırımların kısa bir sürede döşeneceğini kaydetti. Başkan Asya, “Bu yıl sezon başında başlattığımız İstasyon Caddesi çevre düzenlemesinde önemli bir mesafe kat ettik. İşin zor kısmı olarak görülen alt zemin döşemeleri cadde boyunca tamamlandı. Bundan sonraki çalışmalar daha hızlı bir şekilde devam edecek. Şu anda birinci kademe asfaltı yeni dökülen kısımların kaldırım çalışmaları yapılıyor. Aynı şekilde ikinci tabaka asfaltın hazırlıkları yapılıyor. Muş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi güzergahından yola refüj yapılacak. Aydınlatma ışıkları kısmı olarak monte edildi. Muş'umuzu temsil eden lale figürü, belediyemizin logosu ve Türk bayrağı aydınlatma ışıklarında olacak. İş yerlerinin girişlerinde bazalt taş döşeme çalışmaları yapılacak. İnşallah bundan sonraki süreç çok daha hızlı bir şekilde olacak. Vatandaşlarımıza hizmet edeceğiz diye, memleketimizin eksiklikleri üzerinden yapılan sitemleri hizmetlerle ortadan kaldıracağız diye ve yüzlerdeki tebessümün eksilmemesi için durmaksızın çalışacağız diye halkımıza söz verdik. Şükürler olsun, bugüne kadar yaptıklarımızla sözlerimizin arkasında durduk. Muş'u yatırım ve hizmetlerle buluşturduk. Gelişime açık, sorunları ötelemeyen modern bir şehircilik vizyonuna sahip belediyecilik anlayışıyla kadim şehrimizi yeniden dizayn ediyoruz. Yaptığımız ve yapacağımız hizmetlerle Muş'un çehresi değişiyor, modern bir Muş doğuyor” dedi.