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25 Ağustos 2018 22:13

İzciler dedelerini anmak için Malazgirt’te buluştu

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde kutlanılan Malazgirt zaferinin 947’inci yıldönümü etkinliklerinde kampa katılmak üzere Türkiye’nin değişik kentlerinden ve bazı ülkelerden gelen izciler, dedelerini şehit olduğu yerde anma törenlerine katılacak ve Sultan Alparslan gibi sabah ezanında namazlarını kılıp, atalarının dedelerin ruhlarına dualar okuyacak.

İzciler dedelerini anmak için Malazgirt’te buluştu

25 Ağustos 2018 22:13


Türkiye İzcilik Federasyonu Başkanı Hasan Dinçer Subaşı, "Atalarımızın dedelerimizin toprağında olmaktan son derece onurlu ve gururluyuz ruhları şad olsun" dedi. Başkan Subaşı, "Türk izcileri, yıllardır milli bilinç faaliyetlerini yürütmektedirler. Çanakkale’den Bosna’ya, Bakü’ye kadar birçok yerde yaptığımız milli birlik faaliyetlerine Cumhurbaşkanımız aynı zamanda Türkiye izcileri başbuğu Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın davetiyle Malazgirt’te bulunuyoruz. Malazgirt 1071 programında izcilerimiz, Sultan Alparslan’ın askerlerinin şehit olduğu yerde yatıyorlar. Onların ruhlarına dualar okuyorlar ve onlarla bir arada olmak istiyorlar. Biz inanıyoruz ki şehitlerini seven bu çocuklarımız, onların bıraktığı mirasa sahip olarak yetişeceklerdir" diye konuştu.


Türkiye İzci Federasyonu bünyesinde Türkiye’nin ve Suriye’nin birçok kentinden Sultan Alpaslan diyarına gelen izciler çok mutlu olduklarını dile getirdi.


Ülkesindeki savaş nedeniyle Türkiye’ye gelen ve Hatay’daki kampta yaşamını sürdüren Suriyeli Ali Karmış, Suriyeli izciler olarak burada bulunmaktan son derece mutlu olduklarını kaydetti.


Suriyeli Ahmet, "Bizler yaklaşık 200 Suriyeli izci Muş’un Malazgirt ilçesine geldik. Biz bu kampa ilk defa katıldık. Bu kampta Türkler bize çok yardımcı oluyor. Türkiye’de çok mutluyuz, Türk halkı ve Türkiye hükümeti Cumhurbaşkanına çok teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.


Hatay’ın Belen ilçesinden Malazgirt ilçesine gelen Can Şam, "Sultan Alparslan diyarında olmaktan son derece mutluyum" ifadelerini kullandı.


İzci Şam, "Buraya atalarımızın yıllar önce yaşadığı toprakları görmek için ve tüm dünyaya birlik beraberlik içinde olduğumuzu göstermek için geldik. Farklı milletlerden bir sürü arkadaşla birlikte buradayız. Buradan tüm dünyaya sesleniyoruz; kolay kolay bölünemeyeceğimizi, birlik içinde olduğumuzu haykırmak için buradayız" dedi.


Türkiye İzcilik Federasyonu izcileri, 26 Ağustos’ta sabah namazını Sultan Alpaslan namazgahında kılıp, atalarının ve dedelerinin ruhlarına dualar okuyacak.




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