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20 Mayıs 2018 02:58

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin Muş’ta

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ve beraberindekiler, Muş Valisi Aziz Yıldırım’ı ziyaret ettiler.

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin Muş’ta

20 Mayıs 2018 02:58


Bazı ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Muş’a gelen Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, beraberinde Jandarma Genel Komutanlığı Asayiş Başkanı Tümgeneral Fuat Güney, Bitlis-Tatvan Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Recep Yalçınkaya, Muş Garnizon Komutanı Albay Cem Karoğlu ile Muş İl Jandarma Komutanı Albay İsmail Şahin ile birlikte Mu Valisi Aziz Yıldırm’ı makamında ziyaret ettiler. Yapılan ziyaretten dolayı misafirine teşekkür eden Vali Yıldırım, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ve Jandarma Genel Komutanlığı Asayiş Başkanı Tümgeneral Fuat Güney tarafından şeref defterinin imzalanmasının ardından hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi. Ziyarette Vali Yıldırım, misafirlerine Muş Lalesi motifli tablo hediye etti.




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