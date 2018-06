Jandarma Teşkilatı’nın 179. Kuruluş yıldönümü kutlandı

İl Jandarma Komutanlığı’nda düzenlenen törene; Muş Vali Vekili Alper Çiftci, Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Mete, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, İl Jandarma Komutanı İsmail Şahin, askeri erkan ve şehit aileleri gaziler ile çok sayıda davetli katıldı. Programın açılış konuşmasını yapan İl Jandarma Komutanı Albay İsmail Şahin, jandarmanın, ülkenin huzur ve güvenliğiyle, kamu düzeninin sağlanması yönündeki hizmetleriyle ulusun takdirini kazandığını söyledi. Jandarmanın her zaman ulusun takdirini kazandığını ifade eden Şahin, "Jandarmamız Türkiye Cumhuriyetinin bölünmez bütünlüğünün korunması, milletimizin huzuru ve güveni ile kamu düzeninin sağlanması yönündeki hizmetleriyle ulusumuzun her zaman taktirini kazanmıştır. Jandarma kurulduğu günden bu yana günlük yaşamın her alanında, ülkemizin her notasında gece, gündüz, sıcak, soğuk, yağmur ve çamur demeden halkımızın hizmetinde olmuş. Bundan sonrada olmaya devam edecektir. Yurdumuzun her köşesinde halkla iç içe olarak büyük bir özveri ve heyecanla görev yapan ve devletin halka açılan penceresi konumunda olan jandarma, Atatürk ilke ve inkılaplarının ışığında hukuk devletinin kurallarına uygun, vatandaşlarımızın hak ve özgürlüklerine saygılı, halkın memnuniyetini sağlayacak şekilde güvenlik hizmetini sunmayı benimseyen ve halkımızla bütünleşmiş modern teknolojinin bütün imkanlarını etkinlikle kullanabilen milli, ahlaki ve mesleki değerlerle yetişmiş personeliyle büyük bir sorumlulukla verilen tüm görevleri yerine getirmenin gayret ve azmi içerisindedir" dedi.

Daha sonra bir konuşma yapan Vali Vekili Alper Çifci ise, jandarmanın kutsal bir görev yürüttüğünü belirterek, "Başarılarıyla kendinden söz ettirmiş köklü bir teşkilatımızdır. Her bir mensubunun büyük bir özveriyle görev yaptığına inandığım bu teşkilat milletimizin gurur kaynağıdır. Personelimizin başarısıyla birlikte yenilenen teknoloji ilerlemede yakından takip edilmektedir. Devlet olmanın en önemli göstergesi vatandaşın huzur ve güvenin sağlanmasıdır. Köylerimizde ve kırsalımızda halkımız huzur ve güvenle yaşayabiliyorsa bunda jandarma teşkilatımızın büyük bir payı vardır" ifadelerini kullandı.

Tören, şiirlerin okunması ve Halk Eğitim Merkezinin sergilediği halkoyunu, çeşitli dalda dereceye giren öğrencilere ödül verilmesi ve serginin gezmesiyle sona erdi.