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13 Haziran 2018 15:52

Jandarma teşkilatının 179. kuruluş yıldönümünü

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, jandarma teşkilatının 179.

Jandarma teşkilatının 179. kuruluş yıldönümünü

13 Haziran 2018 15:52

kuruluş yıldönümü münasebetiyle bir kutlama mesajı yayınladı.


Başkan Asya, yayınladığı mesajda, “İç güvenlik birimlerimizden biri olan Jandarma Genel Komutanlığı, ülkemizin bölünmez bütünlüğünün korunması, milletimizin huzur ve güvenliğinin sağlanması için sarsılmaz bir inançla, millet ve vatan sevgisiyle görev yapmaktadır. Jandarmamızın bu yüksek ruh ve şuurla görevlerini yerine getirirken gösterdiği büyük fedakarlık ve ulaştığı başarılar her türlü takdirin üstündedir. Kahraman vatan evlatlarının birlik ve bütünlüğümüz uğrunda gösterdikleri eşsiz fedakârlıklar, ölümsüz birer hatıra olarak milletimizle daima yaşayacaktır. Büyük bir vazife aşkı ve sorumluluk anlayışı içerisinde görevini yerine getiren jandarma teşkilatımızın değerli mensuplarını, hayatlarını feda etme uğruna ortaya koydukları cesur, kararlı ve özverili çalışmalar için tebrik ediyorum. 1839 yılında kurulan, vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanmasında bugüne kadar hiçbir tehdide boyun eğmeden görevini yerine getiren kahraman jandarmamız, bundan sonra da üstlendiği zorlu görevi başarıyla sürdüreceğine yürekten inanıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle jandarma teşkilatımızın 179. kuruluş yıldönümünü kutluyor, aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle, kahraman gazilerimizi de şükranla anıyorum” dedi.




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