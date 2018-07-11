Kadın bisikletçiler için pedal çeviriyorlar

Muğla’da Mor Pedal Kadın Bisiklet Derneği tarafından 81 ilde kadın bisikletçilere dikkat çekmeyi ve bisiklet kullandırmayı özendirmeyi hedefleyen “Türk Kadınının Zaferi Bisiklet Turu” projesi kapsamında Muş’ta yaşayan kadınlar, ay yıldızlı bayrağı Bingöl temsilcisinden teslim aldı. Muş’ta projede gönüllü olarak yer alan 5 kadın bisikletçi, teslim aldıkları ay yıldızlı bayrağı, Erzurum’a götürmek üzere Muş’tan ayrıldı. Karayolunda tek sıra halinde seyir eden kadın bisikletçiler grubu, tarihi yapıları ve eşsiz tarihi güzellikleri de görme şansı elde etti.

Yol kenarında Muş elmasının tadına bakan kadın bisikletçiler, Varto Kaymakamı Mehmet Nuri Çetin’i de ziyaret etti. Bisikletçiler, ardından Varto ilçesine bağlı Leylek, Sazlıca, Armutkaşı ve Çaylar köyleri ile Bingöl’ün Karlıova ilçesi güzergâhından Erzurum’a doğru yola çıktılar.

Bingöl temsilcisinden ay yıldızlı bayrağı devralarak Erzurum’a götüreceklerini ve kadınların bu görevi üstlenmesinin önemli olduğunu belirten Muş ekibi sözcüsü Demet Deniz, proje aracılığıyla sağlıklı yaşam ve insanların mutlu olabilmesi için sporun önemli olduğuna değindi. Muş’un da bir kadın bisiklet grubu olduğuna dikkat çeken Deniz, “Daha önce bize bir haber geldi. Mor Pedal Bisiklet Derneği bir etkinlik düzenliyor, ülke genelinde elden ele bayrak teslim edilecek. Bizde gönüllü olarak buna katılmak istedik. Bayrağı Bingöl’den teslim aldık. Şu anda yoldayız, sabahın erken saatlerinde Erzurum’a doğru yola çıktık. Şu anda Muş’ta Murat Köprüsündeyiz. Hem spor yapıyoruz hem de doğayla iç içeyiz, çok eğleniyoruz. Böyle bir etkinliğe katıldığımız için hepimiz çok mutluyuz, çok teşekkür ederiz” dedi.

Kadınlar ekibini ağırlayan Varto Kaymakamı Mehmet Nuri Çetin de, “19 Mayıs’ta başlayıp bütün ülke çapında bisiklet sürerek sporu yaygınlaştırma, bisiklet kültürünü yaygınlaştırmaya yönelik bir faaliyet. Aynı zamanda 19 Mayıs’ta 30 Ağustos’un önemini de gençlere aşılama, milli duyguları uyandırma projesi. Biliyorsunuz Kurtuluş Savaşı’nda da önde kadınlar var. Kadınlarımız her yerde bizim. Ayrıca ikinci bir mutluluk, kadınlarımızın Muş’ta bu işe önderlik yapmaları bizi sevindirdi” diye konuştu.

Ay yıldızlı bayrağı Erzurum’a götürmek için zorlu yollarda pedal çeviren ekip üyesi Aylin Sinem Gültaç ise, “Öncelikle Muğla ilinden yola çıkan Türk bayrağımız, çeşitli illeri dolaşarak Bingöl’den Muş’a teslim edildi. Muş’tan yola çıkarak önce Varto’ya geçtik. Şu anda Varto’nun Çaylar köyündeyiz. Burada mola vermek, dinlenmek için durduk. Sağ olsun bizi çok iyi ağırladı köylüler. Buradan yola çıkarak Erzurum’a geçiyoruz. Şu an ki hedefimiz Erzurum. Erzurum’da bayrağımızı teslim edeceğiz. Bizim amacımız Türk kadınının başta bisiklet olmak üzere bütün spor dallarında hem varlığını göstermek hem de desteklemesini sağlamaktır” ifadelerini kullandı.

Muş ekibinin bayrağı teslim edeceği Erzurum ilinden sonra tekrar Muğla’ya yolculuk başlayacak.

Kadın bisikletçiler, 19 Mayıs 2018 tarihinde Muğla’dan başlayarak 30 Ağustos 2018 tarihinde tekrar Muğla’ya dönecek.