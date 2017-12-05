Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü

Muş Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü yetkililerinden Mehmet Ali Daşdemir, kadının İslam’daki yerini anlatmasından sonra kadına yönelik şiddetle mücadeleye ilişkin slayt gösterisi izletildi. Malazgirt Kültür Merkezi toplantı salonunda düzenlenen programda konuşan Malazgirt Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Soner Kırlı, etkinliğin anlamına değinerek, emeği geçen herkese teşekkür etti. Kaymakam Kırlı, kadına karşı fiziksel, ekonomik, psikolojik ve sembolik her türlü şiddete karşı çıkılması gerektiğine vurgu yaptı. Çocukluk ve gençlik dönemlerinde aile içi şiddetin uygulandığı bir ortamda yetişenlerin şiddet gösterme eğilimine sahip olduklarının yapılan araştırmalarla gösterildiğini aktaran Kırlı, "Bizler kadını Allah’ın emaneti olarak gören bir dinin mensuplarıyız. O yüzden kadına şiddete hayır demeliyiz" diye konuştu.

Programa; Malazgirt Jandarma Komutanı Yüzbaşı Samet Tonga, Malazgirt Aile ve Sosyal Politikalar (ASP) İlçe Müdürü Seyfettin Koç, kurum yetkilileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.