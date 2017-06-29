Diğer
Kategoriler
29 Haziran 2017 14:12

Kaldırımları işgal edenlere cezai işlem uygulanıyor

Muş Belediyesi, Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kaldırımları işgal eden esnaflara cezai işlem uyguluyor.

Kaldırımları işgal edenlere cezai işlem uygulanıyor

29 Haziran 2017 14:12


Kaldırım işgalini önlemek için başlatılan çalışmalar aralıksız sürüyor. Şehrin, İstasyon, Hal, Cumhuriyet caddeleri başta olmak üzere tüm esnafları dolaşan Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, dışarıda bulunan eşyalar için işyeri sahiplerine gerekli uyarıları yaparak uygulamaya uymayan esnaflara cezai işlemde bulundu. Ekipler işletmecilerin yanı sıra inşaat çalışmalarının yapıldığı bölgeleri de denetleyerek, kaldırımlara inşaat malzemesi bırakanları uyararak, malzemelerini kaldırtıyor. Kaldırım işgaline karşı denetimlerini aralıksız sürdürdüklerini belirten Belediye Başkanı Feyat Asya, işgalde ısrar eden esnafların yaya trafiğini engelleyerek vatandaşların alışveriş yapma olanağını ortadan kaldırdıklarını ifade etti. Kaldırımları işgal eden esnafların ekipler tarafından uyarıldığını söyleyen Başkan Asya, uyarıları dikkate almayan esnaflara gerekli cezai müeyyideleri uyguladıklarını belirtti.


Başkan Asya, kaldırım işgaline karşı alınan şikâyetler doğrultusunda da çalışmalarını sürdüreceklerini vurgulayarak, bu konuda esnafların duyarlı davranması gerektiğini kaydetti. Kaldırımların yaya geçişi için kullanılması gerektiğini ve işgale izin vermeyeceklerini dile getiren Başkan Asya, “İşgal konusunda yoğun şikâyetler alıyoruz. Alışveriş eden vatandaşların kaldırımları kullanması gerekirken, işgal yüzünden yol ortasından yürümek zorunda kalıyorlar. Bu da insanları her acıdan sıkıntıya sokuyor ve hayatlarını tehlikeye atıyor. Bu konuda gerekli uyarıları yapıyoruz. Esnaflarımızın kaldırımları işgal etmeyerek bize yardımcı olmalarını istiyoruz. Uyarılarımızı dikkate almayan esnaflara cezai işlem uygulamaya devam edeceğiz” diye konuştu.


Başkan Asya, açıklamasının sonunda, vatandaşların rahat bir şekilde kaldırımlarda hareket edebilmesini sağlayana kadar bu denetimlerin aralıksız devam edeceğinin altını çizdi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MUŞ HABERLERİ
MUŞ HAVA DURUMU
33
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    33°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    34°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    34°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    36°C
MUŞ NAMAZ VAKİTLERİ
  • 5 ŞEVVÂL 1438
  • 29 Haziran 2017
  • Perşembe
  • İmsak :02:35
  • Güneş :04:45
  • Öğle :12:28
  • İkindi :16:24
  • Akşam :19:51
  • Yatsı :21:43
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!