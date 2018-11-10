Kale mahallesi fabrika caddesi yenilenen yüzüyle halkın hizmetinde

Ekipler, şehrin en eski yerleşim yerlerinden biri olan Kale Mahallesi Fabrika Caddesinde başlatılan üst yapı çalışmalarını kısmen tamamladı.

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, asfalt çalışmalarının tamamlandığı ve genişletme çalışmalarının devam ettiği caddede incelemelerde bulunarak çevredeki vatandaşlarla hasbıhal etti. Yol kenarındaki evleri kamulaştırarak yola dahil eden Muş Belediyesi, şehrin ilk yerleşim yeri olan Kale Mahallesi'nin çehresini değiştirdi. Bir yandan yıkım çalışmasını sürdüren ekipler, diğer yandan çalışmaların yapıldığı güzergahların asfaltını tamamladı. Birim amirleri ile birlikte bölgede incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Feyat Asya, çalışma sezonunu verimli bir şekilde geçirdiklerini ifade ederek, kentin dört bir yanında faaliyetlerini sürdürdüklerini, kış mevsimi öncesi mevcut çalışmaları tamamlamayı hedeflediklerini kaydetti. Geçen yıldan itibaren Kale Mahallesi Fabrika Caddesinde yol genişletme çalışması yaptıklarını anımsatan Başkan Asya, bu sayede vatandaşların ulaşım konusundaki sorunu ortadan kaldırdıklarını belirtti. Çalışmaların tamamlanması ile şehir içi toplu taşıma araçlarının Kale Mahallesi'nin birçok bölgesine gidebileceğini söyleyen Başkan Asya, bu konuda yaşanan sorunu da gidereceklerini kaydetti. Ağırlıklı olarak altyapı ve üst yapı çalışmalarının ön plana çıktığı bu çalışma sezonunda mevcut projeleri de devam ettirdiklerini ifade eden Başkan Asya, ihtiyaç duyulan hizmetleri de aksatmadan yapacaklarını belirtti.

Kamulaştırılan evlerin yıkım çalışmalarını yerinde inceleyen Belediye Başkanı Feyat Asya, yeni yerleşim alanlarındaki imar yollarını açmanın yanı sıra yıllardır vatandaşlara ızdırap olan dar yolları da genişlettiklerini belirterek, Muş'un yol sorununu tamamen ortadan kaldıracaklarını söyledi. Başkan Asya, “İlimizin eski yerleşim yerlerinden biri olan Kale Mahallesi'nde geçen yıl başlattığımız yol genişletme çalışmalarını tamamlama aşamasına getirdik. Kamulaştırarak yola dahil ettiğimiz evlerin büyük bir kısmını yıktık. Toprak kayması olabilecek bölgelerin ihatası yapıldı. Alt yapı döşemesi tamamlanan yolun belirli kısımlarının asfaltını tamamladık. Kale Camisine doğru yapılacak genişletme çalışmalarının ardından söz konusu bölgenin ulaşım sorunun tamamen ortadan kaldırmış olacağız. Bizlere bu süreçte destek veren mahalle sakinlerimize teşekkür ederiz. İnşallah daha iyi hizmetleri kendilerine sunma fırsatı buluruz” dedi.