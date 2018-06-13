Kale Mahallesi’nde yol genişletme çalışması

Çalışma sezonunu verimli bir şekilde geçiren Muş Belediyesi, kentin dört bir yanında faaliyetlerini sürdürüyor. Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, şehir merkezindeki dar yolları imar planına uygun bir şekilde genişletmeye devam ediyor. Bu kapsamda Kale Mahallesi Fabrika Caddesi genişletilerek trafik akışının sorunsuz olması sağlanıyor. Ağırlıklı olarak altyapı ve üst yapı çalışmalarının ön plana çıktığı bu çalışma sezonunda mevcut projelerini de yürüten Muş Belediyesi, ihtiyaç duyulan hizmetleri de aksatmıyor.

Muş’un eski yerleşim yerlerinden biri olan ve Kentsel Dönüşüm-Gelişim Projesinin uygulandığı Kale Mahallesi’nde kapsamlı bir çalışma başlatan Muş Belediyesi, mahalleyi cazibe merkezi haline getirmeyi hedefliyor. İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne bağlı teknik ekiplerin gerekli ölçümleri yapması ile genişletilmeye başlanan yol, imar planına uygun bir şekilde yapılıyor. Saray Camii çevresi ve yolun tek tarafında ihata duvarı çalışması yapan belediye, toprak kaymasının önüne geçerken, yolun imar planına uygun olması için ihtiyaç halinde bazı evleri kamulaştırıyor. Ekipler, işlemleri tamamlanan evlerin yıkımını yapmaya devam ediyor.

Kamulaştırılan evlerin yıkım çalışmalarını yerinde inceleyen Belediye Başkanı Feyat Asya, yeni yerleşim alanlarındaki imar yollarını açmanın yanı sıra yıllardır vatandaşlara ızdırap olan dar yolları da genişlettiklerini belirterek, Muş’un yol sorununu tamamen ortadan kaldıracaklarını söyledi. Başkan Asya, “İmar planımıza uygun bir şekilde mahallelerimizde yeni yolları açarken dar olan yolları da genişletmeye devam ediyoruz. Bunu yaparken ileride çarpık yapılaşmanın oluşmamasını sağlıyoruz. Evlerin belirli bir düzen içerisinde inşa edilmesi hem vatandaşlarımızın hem de ilimizin faydasına olacaktır. Bunun yanı sıra şehir merkezinde dar ve düzensiz olan yollar ile ilgili başlattığımız çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. İlimizin eski yerleşim yerlerinden biri olan Kale Mahallesi’nde geçen yıl başlattığımız yol genişletme çalışmalarını bu yıl da aralıksız sürdürüyoruz. Kale Mahallesi yapacağımız hizmetlerle güzel bir görünüme kavuşacak” dedi.