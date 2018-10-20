Kale Mahallesi'ndeki yol çalışmalarında sona gelindi

Dar ve düzensiz yolları genişletip, yeni ihata duvarları yapan belediye, mahallenin ulaşım sorununu ortadan kaldırıyor.

Muş Belediyesi ekipleri, Kale Mahallesi Fabrika Caddesi'nde başlattığı yol genişletme çalışmalarında sona yaklaştı. Yol kenarındaki evleri kamulaştırarak yola dahil eden Muş Belediyesi, şehrin ilk yerleşim yeri olan söz konusu mahalleyi cazip hale getirdi. Bir yandan yıkım çalışmasını sürdüren ekipler, diğer yandan çalışmaların tamamlandığı güzergahlarda asfalt hazırlığı yapıyor. Muş'un eski yerleşim yerlerinden biri olan ve Kentsel Dönüşüm-Gelişim Projesinin uygulandığı Kale Mahallesi'nde kapsamlı bir çalışma başlatan Muş Belediyesi, mahalleyi cazibe merkezi haline getirmeyi hedefliyor. İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne bağlı teknik ekiplerin gerekli ölçümleri yapması ile genişletilmeye başlanan yol, imar planına uygun bir şekilde yapılıyor. Saray Camii çevresi ve yolun tek tarafında ihata duvarı çalışması yapan belediye, toprak kaymasının önüne geçerken, yolun imar planına uygun olması için ihtiyaç halinde bazı evleri kamulaştırmaya devam ediyor. Ekipler, işlemleri tamamlanan evlerin yıkımını sürdürüyor. Sabahın erken saatlerinde çalışmaların olduğu bölgede incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Feyat Asya, personellere kolaylıklar dilerken, çalışmalara destek veren vatandaşlara da teşekkür etti. Çalışma sezonunu verimli bir şekilde geçirdiklerini ifade eden Başkan Asya, kentin dört bir yanında faaliyetlerini sürdürdüklerini, kış mevsimi öncesi mevcut çalışmaları tamamlamayı hedeflediklerini kaydetti. Geçen yıldan itibaren Kale Mahallesi Fabrika Caddesinde yol genişletme çalışması yaptıklarını anımsatan Başkan Asya, bu sayede vatandaşların ulaşım konusundaki sorunu ortadan kaldırdıklarını belirtti. Çalışmaların tamamlanması ile şehir içi toplu taşıma araçlarının Kale Mahallesi birçok noktasında gidebileceğini söyleyen Başkan Asya, vatandaşlara bu konuda verilen sözü de yerine getireceklerini vurguladı. Ağırlıklı olarak altyapı ve üst yapı çalışmalarının ön plana çıktığı bu çalışma sezonunda mevcut projeleri de devam ettirdiklerini ifade eden Başkan Asya, ihtiyaç duyulan hizmetleri de aksatmadan yapacaklarını belirtti. Kamulaştırılan evlerin yıkım çalışmalarını yerinde inceleyen Belediye Başkanı Feyat Asya, yeni yerleşim alanlarındaki imar yollarını açmanın yanı sıra yıllardır vatandaşlara ızdırap olan dar yolları da genişlettiklerini belirterek, Muş'un yol sorununu tamamen ortadan kaldıracaklarını söyledi. Başkan Asya, “İmar planımıza uygun bir şekilde mahallelerimizde yeni yolları açarken dar olan yolları da genişletmeye devam ediyoruz. Bunu yaparken ileride çarpık yapılaşmanın oluşmamasını sağlıyoruz. Evlerin belirli bir düzen içerisinde inşa edilmesi hem vatandaşlarımızın hem de ilimizin faydasına olacaktır. Bunun yanı sıra şehir merkezinde dar ve düzensiz olan yollar ile ilgili başlattığımız çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. İlimizin eski yerleşim yerlerinden biri olan Kale Mahallesi'nde geçen yıl başlattığımız yol genişletme çalışmalarını bu yıl da aralıksız sürdürüyoruz. Kale Mahallesi yapacağımız hizmetlerle güzel bir görünüme kavuşacak” dedi.