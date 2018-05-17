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17 Mayıs 2018 13:14

Kale surunun temeli atıldı

Muş Belediyesi tarafından şehre daha güzel bir görüntü kazandırmak için başlatılan çalışmalar aralıksız devam ederken, bu kapsamda projelendirilen Kale Parkı ihata duvarının temeli atıldı.

Kale surunun temeli atıldı

17 Mayıs 2018 13:14


Muş Belediyesi tarafından hazırlanan Muş Kültür Evi ve Kale Parkı suru peyzaj düzenleme projesi devam ediyor. Proje kapsamında Kale çevresine yapılacak surun temeli atıldı. 11 metre yüksekliğinde 3 metre genişliğinde yapılacak surun ilk harcı Belediye Başkanı Feyat Asya tarafından döküldü. Alt yapı ve üst yapı çalışmaları ile şehrin hemen hemen her bölgesinde faaliyetlerini yürüten Muş Belediyesi, önemli bir projeyi daha hayata geçiriyor. Muş’un eski yerleşim yerlerinden biri olan Kale Mahallesi’nde Muş Kültür Evi ve Kale Parkı suru peyzaj düzenlemesini başlatan belediye, şehrin turizmine katkı sunacak bir çalışma ortaya çıkarmayı amaçlıyor. Belediye Başkanı Feyat Asya, başkan yardımcıları ve birim amirleri ile birlikte çalışma alanına giderek Kale surunun temelini attılar. Kurban kesimi ve okunan duaların ardından surun ilk harcı döküldü. Başkan Asya daha sonra beraberindeki heyet ile birlikte Kale Parkında yapımı devam eden Muş Kültür Evi inşaatında incelemelerde bulundu. Uygulama aşamasındaki proje hakkında tüm detayları inceleyen Başkan Asya, çalışmaların hızlandırılması konusunda talimatlar verdi. Yapılan çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Asya, “Bu yıl çalışma sezonuna yoğun bir tempo ile başladık. Geçen yıllardan devam eden çalışmalarımızı başlatırken, yeni projelerimizi de uygulamaya aldık. İlimizin eski yerleşim yerlerinden biri olan Kale Mahallesi’nde geçtiğimiz yıllardan itibaren kapsamlı çalışmalar yürütüyoruz. Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi kapsamında yapımı tamamlanan konutların ardından söz konusu bölgelerde ihtiyaç duyulan belediye hizmetlerini uygulama başladık. Mevcut yolları genişletirken, alternatif yolları da açarak ulaşım konusundaki sıkıntıları ortadan kaldırmaya çalışıyoruz” dedi.


Kale Parkı’nda uygulanmaya başlanan proje hakkında bilgi veren Başkan Asya, “Merkeze hakim bir noktada bulunan Kale Parkını adına yakışır bir şekilde cazip bir hale getirmek üzere gerekli planlamayı yaptık. Söz konusu alanda, şehrin hemen hemen her noktasından görünecek şekilde kale görünümlü ihata duvarı örülecek. Doğal taşlarla uygulanacak proje ile güzel bir görüntünün ortaya çıkacağını umuyorum. Bugün surun temelini attık. İnşallah kısa sürede yapımı tamamlanacak. Bununla beraber parkın üst kısmına Muş Kültür Evi yapıyoruz. Bu projemizi de Muş’un eski evlerinden esinlenerek tasarladık. Kültürümüzü, gelenek ve göreneklerimizi temsil edecek şekilde yapacağımız Kültür Evini bu yıl tamamlamayı hedefliyoruz. Bu tür çalışmalarla hem Muşlu hemşehrilerimizin geçmişi yad etmesini sağlayacağız hem de farklı illerden gelen vatandaşlarımıza ilimizi tanıtma fırsatı bulacağız” ifadelerini kullandı.




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