Karşıyaka Mahallesi'nde halk buluşması

MUŞ (İHA) – Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, Karşıyaka Mahallesi sakinlerine yapılan hizmetleri anlatarak, “Karşıyaka'ya yeni bir kimlik kazandırdık” dedi.

Belediye Başkanı Feyat Asya, ‘Halk Buluşmaları' toplantılarını sürdürüyor. Her hafta farklı bir mahallede vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Asya, bu hafta Karşıyaka Mahallesi sakinleri ile buluşarak, görev süresi içerisinde yaptığı çalışmalarla ilgili bilgi verip merak edilen konuları açıklığa kavuşturdu. Bu yılki çalışma sezonunun çok yoğun geçtiğini ifade eden Başkan Asya, her tarafta çalışmalarının olduğunu, şehri adeta yeniden inşa etmek üzere faaliyetler yürüttüğünü söyledi.

Tecrübeli siyasetçilerden uyarı

Vatandaşların çözüme kavuşturulmasını istediği en öncelikli sorunun altyapı olduğuna dikkat çeken Başkan Asya, Muş'un geleceğini garanti altına almak için bu projeyi başlattıklarını ve tüm olumsuzluklara rağmen hiç pişman olmadıklarını aktardı. Tecrübeli siyasetçilerin altyapı konusunda sürekli kendisini uyardıklarını kaydeden Başkan Asya, hiçbir siyasi hesap yapmaksızın bu memleketin en büyük sorununu çözüme kavuşturmanın umudu ile bu projeye baş koyduklarını belirtti.

“Karşıyaka'nın alt ve üstyapısının tamamını yenileyerek cazibe merkezi haline getirdik”

Karşıyaka'da yapılan hizmetlere değinen Başkan Asya, “Karşıyaka Mahallesi göreve gelir gelmez kapsamlı çalışma başlattığımız ilk mahallelerden biridir. Öncelikle Karşıyaka'nın statüsünü belirledik. Çünkü biz el atana kadar Karşıyaka'nın köy mü yoksa merkeze bağlı bir bölge mi olduğu belli değildi. Allah'a şükürler olsun ki bunu ilgili kurumlarla yaptığımız görüşmeler neticesinde bir sonuca bağladık. Ardından Karşıyaka'nın alt ve üstyapısının tamamını yenileyerek cazibe merkezi haline getirdik. 2 yıl boyunca ekiplerimiz burada kapsamlı bir çalışma gerçekleştirdi. Allah'a şükür yaptığımız çalışmalar neticesinde bu bölgeye yeni bir kimlik kazandırdık” dedi.

“Karşıyaka'da 7 bin 500 tonluk depo yaptık”

Karşıyaka'nın kanalizasyon ve içme suyu sorununa köklü çözüm ürettiklerini kaydeden Başkan Feyat Asya, “Bu bölgede ikamet eden vatandaşlarımız, biz göreve gelmeden önceye kadar fosseptik çukurları kullanıyordu. Şehir merkezinde böyle bir uygulamanın doğru olmadığını, bir eksiklik olduğunu söyleyerek, Karşıyaka'da bir bütün içme suyu ve kanalizasyon hattı çalışması yaptık. Mevcut içme suyu hatlarının tamamını yenileyerek hanelerin bağlantılarını yapmalarını sağladık. Altyapı projemiz kapsamında Karşıyaka'da 7 bin 500 tonluk depo yaptık. Alparslan-2 Barajı'ndan şehrimize gelecek olan cazibeli içme suyu, buradaki depoya nakledilerek şehre dağıtılacak. Bu çalışma ile Karşıyaka ile beraber ilimizin içme suyu sorunu tarihe karışacak” ifadelerini kullandı.

“Muş'un en büyük sosyal aktivite merkezini kurmayı başardık”

Karşıyaka Mahallesi sınırlarında yapılan Lale Vadisi Parkı ile ilgili bilgi veren Başkan Asya, “Muş'un en büyük sosyal aktivite merkezini kurmayı başardık. 90 bin metrekare alan üzerinde yaptığımız Karni Deresi Rekreasyon projesi ile bir ilki başardık. Atıl durumdaki bir alanı vatandaşlarımızın istifade edebileceği hale getirdik. Yaklaşık iki yıldır burada yapılan çalışmaların neticesinde çok güzel bir eser ortaya çıktı. Aileleriniz ile birlikte güzel vakit geçirebileceğiniz bir yeşil alanı hizmetinize sunduk. Aynı şekilde yine Karşıyaka sınırları içinde 2023 Hatıra Ormanı projesini uyguluyoruz. Hazırlıkların tamamlandığı projemizi inşallah kısa sürede başlatacağız. Göreve geldiğimizde ilimizin yeşil alan kapasitesi 43 bin metrekare idi. Bugüne kadar yaptığımız parklar ve hazırladığımız projelerle bu rakamı 300 bin metrekarenin üzerine çıkardık. İnşallah yapacağımız çalışmalarla çok daha ileri seviyelere ulaşacağız” diye konuştu.

“Şehir içi toplu taşıma sistemine el attık”

Toplu taşıma alanında yapılan çalışmalara değinen Başkan Asya, “Göreve gelir gelmez herkesin muzdarip olduğu şehir içi toplu taşıma sistemine el attık. Uzun uğraşlar sonucu ilimizde faaliyet gösteren toplu taşıma sahiplerini bir araya getirerek havuz ve kartlı sistem uygulamasını başlattık. Bunun yanında yeni güzergahlar belirleyerek halkımızın her noktaya ulaşmasını kolaylaştırdık. Karşıyaka Mahallemize de toplu taşıma araçlarının gitmesini sağladık. Allah'a şükürler olsun ki bu konuda iyi bir mesafe kat ettik. İnşallah çok daha iyi bir seviyeye getirerek sizlerin hizmetine sunacağız” şeklinde konuştu.

“Vahşi depolama sistemine son verdik”

Vahşi depolama sistemine son verdiklerini ifade eden Başkan Asya, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

“Bugüne kadar şehir merkezinde toplanan atıklar Muş-Bitlis yolu üzerinde belediyemize tahsis edilen açık alanda depolanıyordu. Bu uygulamanın yanlış olduğunu söyleyerek çalışmamızı başlattık. Korkut'un Kümbet köyünde Katı Atık Bertaraf Tesisini kurmak için 560 dönümlük bir arsa bize tahsis edildi. Tesisimizi kurana kadar buralarda toplanacak atıkların Bitlis Katı Atık Tesisine nakledilmesi için aktarma istasyonu kurduk. Geçtiğimiz günlerde bu tesisimizin de açılışını yaptık. Bundan sonra toplanacak atıkları naklediyoruz. Mevcut atık alanını da ıslah ederek yeşil alan olarak hizmete sunacağız.”

Başkan Asya, şehre kazandırılan tesisler ve uygulamada olan çalışmalar hakkında da mahalle sakinlerini bilgilendirdi. Başkan Asya, konuşmasının ardından vatandaşların sorularını yanıtladı.