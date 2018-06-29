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29 Haziran 2018 16:34

Kasa hırsızı 3 zanlı tutuklandı

Muş’ta bir işyerinden çelik kasa hırsızlığı yapan 4 kişiden 3’ü tutuklandı.

Kasa hırsızı 3 zanlı tutuklandı

29 Haziran 2018 16:34


Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, "İl Merkezinde faaliyet gösteren bir fırına girilerek içerisinde tabanca ve boş çek koçanı olan çelik kasanın çalınması olayı ile ilgili olarak; Muş İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan araştırmalarda olayın şüphelileri olan 4 kişi yakalanmıştır. Çalınan çelik kasa ise şüphelilerin sakladıkları yerde bulunmuştur. Çelik kasa içerisindeki altın kaplama 7.65 mm Kırıkkale marka ruhsatlı tabanca ve 2 yapraktan oluşan boş çek koçanı işyeri sahibine teslim edilmiştir. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 3’ü tutuklanmış, 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır" denildi.




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