Kasa hırsızı 3 zanlı tutuklandı

Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, "İl Merkezinde faaliyet gösteren bir fırına girilerek içerisinde tabanca ve boş çek koçanı olan çelik kasanın çalınması olayı ile ilgili olarak; Muş İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan araştırmalarda olayın şüphelileri olan 4 kişi yakalanmıştır. Çalınan çelik kasa ise şüphelilerin sakladıkları yerde bulunmuştur. Çelik kasa içerisindeki altın kaplama 7.65 mm Kırıkkale marka ruhsatlı tabanca ve 2 yapraktan oluşan boş çek koçanı işyeri sahibine teslim edilmiştir. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 3’ü tutuklanmış, 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır" denildi.