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18 Temmuz 2018 11:50

Katar’dan dönen askerlere karşılama

Muş’tan Katar’a giden ve görevleri sonrası dönüş yapan askeri birlikler, Muş Hava Meydan Komutanlığında karşılandı.

Katar’dan dönen askerlere karşılama

18 Temmuz 2018 11:50


Muş Hava Meydan Komutanlığındaki karşılamaya Muş Valisi Aziz Yıldırım, Muş Garnizon Komutanı Piyade Albay Atilla Terzioğlu, Muş Eski Garnizon Komutanı Albay Cem Karoğlu, Muş Hava Meydan Komutan Vekili Yarbay Özgür Kılıçarslan ve askeri personel katıldı. Uçaklardan inen askeri birlikleri selamlayan Vali Aziz Yıldırım, hepsiyle tek tek tokalaştı. Burada askerlere hitap eden Vali Yıldırım, "Sizler sınır içinde olduğu gibi gerektiğinde sınır ötesinde ve dünyanın farklı ülkelerinde de görevinizi layıkıyla yerine getirdiniz. Sizler Katar’da bir göreve gittiniz ve aynı zamanda orada ülkemizi, milletimizi temsil ettiniz. Tekrar ilimize döndünüz; ailelerinize ve sevdiklerinize kavuştunuz. Sizleri karşılamak bizler için gurur vesilesidir. Bizleri gururlandırdınız. Hepinizi alnınızdan öpüyorum. Allah yardımcınız olsun, tekrar hepiniz hoş geldiniz. Hepinizden Allah razı olsun, Rabbim ayağınıza taş değdirmesin, iyi ki varsınız" dedi.


Toplu hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından askeri birlikler görev yerlerine ve ailelerinin yanına yolcu edildi.




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