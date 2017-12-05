Kaya, İl Öğrenci Temsilcisi Demir’i kabul etti

Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya, Malazgirt Alparslan Anadolu Lisesi Müdürü Ersin Şeker ile Muş’ta yapılan seçimlerinde 8 oy alarak Muş İl Öğrenci Temsilcisi olan Mazlum Doğan Demir’i makamında ağırladı. Müdürü Kaya, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, 2008 yılında Muş’ta yapılan seçimlerde yakaladıkları başarıyı bu yıl da tekrar etmenin mutluluğunu yaşadığını ifade etti. Müdür Kaya, “2008 yılında yapılan seçimlerde yine ilçemize birincilik gelmişti. Bu yılda aynı başarıyı Mazlum Demir kardeşimizle yakaladığımız için çok sevinçliyiz. Milli Eğitim Müdürü olarak göreve geldiğimiz ilk günden beri, ilçemizdeki eğitim öğretimde başarı çıtamızı her gün daha üst seviyelere çıkarmak gayretindeyiz. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak bu tür başarıları çok önemsiyoruz. Mazlum kardeşimiz bizi bir yıl boyunca Muş İl Öğrenci Temsilcisi olarak her platformda temsil edecek. Ayrıca 23 Nisan’da Türkiye Büyük Millet Meclisine gidip, orada Muş ilimizi ve tüm ilçelerimizi temsil edecek. Ben tekrar bu kardeşimize başarılar diliyorum” dedi.