Kayalıklardan düşen vatandaşın yardımına AFAD yetişti

Edinilen bilgiye göre olay, Varto ilçesi Koçyatağı Köyü yaylalarında meydana geldi. Hasan A. (55) isimli vatandaş, mantar toplamak için çıktığı kayalıklardan düşmesi sonucu Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezine 112 Acil Servis ve jandarma ekiplerine haber verildi. AFAD’ın sevk ve idaresinde amfibik kurtarma aracı ile öğlen sularında olay yerine doğru hareket ettiler. Profesyonel dağcı ekipleri tarafından uzun uğraşlar sonucunda ağır yaralı olan Hasan A., mahsur kaldığı yerden çıkarılarak daha güvenli yere alındı. Yaralı şahıs, ambulansın ulaşamadığı yerde olduğundan önce vatandaşlar tarafından traktör ile daha sonra ekipler tarafından amfibik kurtarma aracıyla ambulansa kadar taşınmaya çalışılmış ama yaralının durumunun ağır olmasından dolayı hava ambulansla taşınmasının en doğru karar olduğu kararlaştırıldı. Sağlık Bakanlığından yetkili kişilerle görüşülerek Bakanlığa ait hava Ambulansla Muş Devlet Hastanesine sevk edildi.