Kaybettiği sıpasını afişle arıyor

Merkeze bağlı Sütlüce köyünde geçimini hayvancılık yaparak sağlayan Erzurum Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü mezunu Yavuz Tektimur, yaklaşık 2 ay önce yol kenarında ayağı kırık bir eşek ile yavrusunu buldu. Tektimur’un yaralı bulduğu eşek bir süre sonra telef olunca sıpasını biberonla keçi sütü vererek beslemeye başladı. Tektimur, daha sonra kaybolan sıpasını bulmak için üzerinde hayvanın fotoğrafının da bulunduğu, ’Resimde gördüğünüz sıpa kayıptır. Görenlerin bizi araması rica olunur’ yazılı afişler bastırarak caddelerdeki duvar ve ağaçlara yapıştırdı.

Konuyla ilgili gazetecilere açıklama yapan Yavuz Tektimur, sıpanın henüz çok küçük olduğu için sütle beslenmesi gerektiğini söyledi. Sıpaya ’Lale’ ismini verdiğini dile getiren Tektimur, "Lale’nin soğuktan donarak ölmesinden endişe duyuyorum. Sıpaya süt sağlayabilmek için keçi almıştım. Onu biberonla besliyordum. 6-7 gün önce birdenbire ortadan kayboldu. Bütün mahalleyi aradım, ancak bulamadım. Son çare olarak afiş ve el ilanları bastırarak sıpayı aramaya başladım. Daha çok küçük olduğu için bir şey yiyebilecek durumda değil. Dışarıda kalamaz. Buradan herkese sesleniyorum. Bulanlar veya görenler lütfen bana ulaşsın" dedi.

Bastırdığı afişleri mahalle mahalle dolaşarak duvarlara ve okul önlerine astığını, sıpayı çocuklara sorduğunu vurgulayan Tektimur, bir sonuç alamayınca çok üzüldüğünü belirterek, "Bu hayvan ahırdan uzaklaşıp başka yerlere gitmezdi. Bir yere gitse de geri gelirdi. Bence birileri yakalayıp bir yerlere kapattı" ifadelerini kullandı.