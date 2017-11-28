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28 Kasım 2017 16:20

Kayıp gençten 12 gündür haber alınamıyor

Muş’un Bulanık ilçesinde yaşayan 18 yaşındaki Ramazan Kızıltepe’den 12 gündür haber alınamıyor.

Kayıp gençten 12 gündür haber alınamıyor

28 Kasım 2017 16:20


İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Ramazan Kızıltepe’nin babası Fettah Kızıltepe, oğlundan 12 gündür haber alamadıklarını söyledi. Polise başvurduklarını ifade eden baba Kızıltepe, "12 günden beri arıyoruz. Evden çıkarken üzerinde kimlik yoktu. Kesinlikle evde küsme, kavga da yok. Kaçırılmış olabilir. Hayatından endişe ediyoruz. Kız kardeşi Atatürk İlköğretim Okulunda okuyor. Kız kardeşi için Atatürk İlköğretim Okuluna saat 11.50’de yemek bırakıyor. O saatte aradım ulaşamadım. Akşama kadar oğlumu aradım, ulaşamayınca saat 20.00’de emniyete gittim. 12 gündür hem Bulanık İlçe Emniyet Müdürlüğü hem de aile olarak arıyoruz. Ailece perişanız. Görenlerin Allah rızası için 0534 400 16 82 numarayı arasınlar” dedi.




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