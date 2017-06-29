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29 Haziran 2017 18:02

’Kayıtlı istihdamın desteklenmesi için güç birliği projesi’ sona erdi

Muş’ta kayıtlı istihdamın desteklenmesi için Muş Ticaret ve Sanayi Odası, Muş Alparslan Üniversitesi ile Muş Organize Sanayi Bölgesi’nin ortaklaşa hazırladığı ’Muş ilinde kayıtlı istihdamın desteklenmesi için güç birliği projesi’ sona erdi.

’Kayıtlı istihdamın desteklenmesi için güç birliği projesi’ sona erdi

29 Haziran 2017 18:02


Muş Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Salonu’nda düzenlenen programda kursiyerlere ve istihdama katkı sağlayan firma yetkililerine sertifika verildi. Projenin kapanış programına Muş Alparslan Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Abdüllatif Tüzer, Muş İŞKUR İl Müdürü Mehmet Emin Taylan, SGK Muş İl Müdürü Ramazan Aktaş, KOSGEB Muş Hizmet Müdürü Kenan Mergen, TKDK Muş İl Koordinatörü Beytullah Uygur, Muş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Fatih Cengiz, kursiyerler ve projeye destek veren firma yetkilileri katıldı. Programın açılış konuşmasını yapan MUŞ TSO Muhasip Üye Mustafa Şentürk, "Projemiz Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı-Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı desteği kapsamında yürütülmektedir" dedi.


Projenin amacı ile ilgili bilgiler veren Şentürk, "Muş’ta kayıtlı istihdamın artırılarak ildeki işsizliğin ve buna bağlı göç olgusunun azaltılması yoluyla sürdürülebilir sosyoekonomik gelişmenin desteklenmesidir" şeklinde konuştu.


Kursiyerlere ve projeye destek veren firma yetkililerine sertifikalarının verildiği program kokteyl ile sona erdi.




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