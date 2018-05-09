Kaymakam Çetin, öğretmenleri dinledi

Varto Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Nuri Çetin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Süne ile birlikte ilçedeki bazı okulları ziyaret etti. İlk olarak Varto Yatılı Bölge Okulunu ziyaret eden Kaymakam Çetin, daha sonra beraberindeki İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı İsmail Terzi, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Süne ile Çaylar Köyü Yatılı Bölge Ortaokulunu ziyaret ettiler. Ziyaret ettiği okullarda öğrencilerle yakından ilgilenen Kaymakam Çetin, çocukların başarılı olması ve her zaman gözlerinin gülmesinin çok önemli olduğunu ifade etti. Kaymakam Çetin, “Okullarımızda ikinci yarıyıl yaklaşmak üzere, biz öğrencilerimizin ve eğitimcilerimizin sorun ve sıkıntılarının neler olduğunu ve bu sorun sıkıntıları nasıl gideririz şeklindeki çalışmalarımızı okullarımızda sürdürüyoruz. Bugün de Çaylar Yatılı Bölge Ortaokulumuza bir ziyaret gerçekleştirdik. Her sene TEOG sınavlarında Türkiye birinciliğini elde tutan bu okulumuzda, 2018 yılı içinde birinci çıkartmayı tahmin ediyoruz. Okulumuzun çalışmaları gayet güzel, spor salonlarının yapımı yönünde çalışmalarımız devam ediyor. Öğretmen ve öğrencilerimizin başarılarını daha da arttırmak için gereken çalışmaları sürdürüyoruz. Tüm öğretmen ve öğrencilerime başarılar dilerim” dedi.