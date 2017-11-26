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26 Kasım 2017 10:11

Kaymakam Çetin öğretmenlerle kahvaltıda buluştu

Muş’un Varto Kaymakamı ve Belediye Başkan vekili Mehmet Nuri Çetin, öğretmenlerle kahvaltıda bir araya geldi.

Kaymakam Çetin öğretmenlerle kahvaltıda buluştu

26 Kasım 2017 10:11


Varto Kaymakamı ve Belediye Başkan vekili Mehmet Nuri Çetin, ‘24 Kasım Öğretmenler Günü’ etkinlikleri kapsamında öğretmenlerle bir araya geldi. Varto Belediyesi Kıl Çadır Aile Çay Bahçesinde düzenlenen kahvaltıda konuşan Kaymakam Çetin, öğretmenlerin çok zor şartlar altında önemli bir görevi yerine getirdiğini belirterek, “Öğretmenler bizim için çok değerli. Onlar için ne yapsak azdır. Çok zor ortamlarda çalışıyorlar. Buranın en ücra köşelerinde fedakârca görev yapıyorlar. Bundan sonra da öğretmenlerimize hak ettikleri değeri daha fazlasıyla vereceğiz. Bu kapsamda tüm öğretmenlerin gününü kutluyorum” dedi.


İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Süne ise öğretmenlerin bir araya gelmesi ve kaynaşmasının önemli olduğunu ifade ederek, Kaymakam ve Belediye Başkan vekili Mehmet Nuri Çetin’e teşekkür etti.


Öte yandan öğretmenler ise böyle bir etkinliği düzenleyen herkese teşekkür ettiler.


Program sonunda Kaymakam Mehmet Nuri Çetin tarafından öğretmenlere; ajanda, not defteri ve kalem hediye edildi.




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