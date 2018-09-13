Kaymakam Çetin, Rektör Polat ile birlikte yurt inşaatında incelemelerde bulundu

Muş'un Varto Kaymakamı Mehmet Nuri Çetin ve Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat inşaatı devam eden ve üniversite öğrencileri için yapılan 200 kişilik pansiyon inşaatında incelemelerde bulundu.

Varto'da yapımına başlanan ve inşaatı devam eden üniversite öğrencileri için yapılan 200 kişilik pansiyon inşaatında Varto Kaymakamı Mehmet Nuri Çetin ve Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın süne ve beraberindekiler incelemelerde bulundu. İncelemelerde bulunan Kaymakam Çetin, inşaatların bir an evvel bitirilmesi talimatını verdi. Yüklenici firma sahibinden işin acilen bitirilmesini isteyen Kaymakam Çetin, “Yüklenici firma zamanında ve uygun bir şekilde görevini yapmaktadır. Önümüzdeki sezonda 200 öğrencimiz burada eğitim öğretim görecek. Hem Varto ilçesinin hem de dışarıdan gelecek öğrencilerimiz burada eğitim öğretimlerini tamamlayacaklar. Ancak malumunuz memleketimiz kış memleketi, bu işlerin acilen yapılması gerekmektedir. Devletimizin verdiği imkânlar sürekli vardır. Bu imkânları güzel bir şekilde kullanmamız gerekmektedir. Çok güzel 200 kişilik yüzme havuzlu pansiyon binamızın inşaatları devam ediyor. Bu inşaatlarımızın bir an evvel faaliyete geçirilmesi ve tamamlanması için yüklenici firma ile gerekli görüşmeleri yaptık. Muş Alparslan Üniversitesi Rektörümüz Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat ile birlikte incelemelerde bulunduk. İlçemizde açılacak olan bölümlerle ilgili bilgiler verdi. Yurdumuz öğrencilerimiz için güzle bir binadır. Bu yurdumuzun yapımında emeği geçen Başbakanımıza ve bakanımıza ve diğer ilgili şahısların hepsine teşekkür ederim. Vartolu hemşerilerime hayırlı olsun” dedi.

İncelemelerde bulunan Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat Muş'a gitmek üzere beraberindekilerle birlikte Varto'dan ayrıldı.