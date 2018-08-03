Kaymakam Çetin, tayini çıkan vaiz Çelik’e başarı belgesi verdi

Varto ilçesinde yaklaşık iki yıldır Müftülükte vaiz olarak görevini yürüten Nihat Has Çelik’in tayininin Ankara’ya çıkması nedeniyle, İlçe Müftü Vekili Mehmet Tekçe ile birlikte Kaymakam Mehmet Nuri Çetini ziyaret ederek veda ziyaretinde bulundu. Varto Kaymakamı ve Belediye Başkanı Vekili Mehmet Nuri Çetin ilçe vaizi Nihat Has Çelik’e başarı belgesi verdikten sonra gazetecilere kısa bir açıklamada bulundu. Kaymakam Çetin ”İlçemiz müftülüğünde çalışmakta olan vaizimizin yaptığı başarılı çalışmalarından dolayı kendisini kutluyorum. Yaklaşık iki yıl beraber çalıştık. İlçemizde yaptığı çalışmalarından memnunuz. Bu günde aramızdan ayrılacak ve yeni görev yerine gidecek. Yeni görev yerinde kendisine başarıların devamını dilerim. Kendisine başarı belgesini vererek kendisini onurlandırdık” dedi.

Ankara’ya tayini Çıkan vaiz Nihat Has Çelik ise, Varto’da hizmet yapmaktan gurur duyduğunu söyleyerek, ilçe kaymakamı Çetin’in verdiği başarı belgesi kendisini mutlu ettiğini ve kaymakama teşekkür ettiğini söyledi.