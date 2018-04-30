Kaymakam Çetin: “Varto artık terörle değil, hizmetle anılıyor”

Kaymakam Mehmet Nuri Çetin, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı İsmail Terzi, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Süne, Adalet ve Kalkınma Partisi İlçe Başkanı Muhammed Lütfi Turğut ile birlikte yapımı devam eden 200 kişilik öğrenci yurdunda incelemelerde bulundu. İnşaatın bir an evvel bitirilmesi için yüklenici firma sahibine talimat veren Kaymakam Çetin, Varto’nun artık terörle değil, hizmetle anılan bir ilçe konumuna geldiğini söyledi. Kaymakam Çetin, "Biliyorsunuz bu bölgeler eskiden terörle anılıyordu. Artık terörle değil hizmetle anılıyor. Devletimiz her türlü güvenlik önlemini aldı. Terör bitti. Halkın nezdinde de terör bitti. Şimdi burada çok ciddi çalışmalar yapıyoruz. İçerisinde yüzme havuzu ve fitness salonu bulunan 200 kişilik yurt yaptırıyoruz. Batının birçok ilinde olmayan işleri Varto’muza yapıyoruz. İnşallah bir iki aya kadar bitmiş olacak. İnşaat başladı. Bu yurdu üniversite öğrencilerimize tahsis ediyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Vartolulara hayırlı olsun” dedi.