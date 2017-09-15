Kaymakam Çetin vatandaşlarla bir araya geldi

Kaymakam Çetin; Acarkent, Çobandağı, Seki Oğlakçı ve Yarlısu köyleri yollarında incelemelerde bulundu. Daha sonra Seki köyüne geçen Kaymakam Çetin ve İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı İsmail Terzi, köylülerle bir araya gelerek sorunlarını dinledi. Bu yıl içerisinde grup köy yollarında gerekli çalışmaları yaptıklarını ifade eden Çetin, “Yolların genişletilmesi yönünde çalışmalarımız oldu. 2017 yılı yatırım programında Özel İdare Genel Sekreterliği ve KÖYDES projesi kapsamında 2016 yılında kalan ve 2017 yılında yapılması planlanan asfalt çalışması yapılacak. Biz bu asfalt yol yapımını sıcak asfalt yapımına dönüştüreceğiz. Mıcır artık kullanmayacağız. Sıcak asfaltın ömrü yaklaşık 15 senedir. Bundan sonra sıcak asfalt yapacağız. Tüm köylerimiz sıcak asfalt ile tanışacak. Bu doğrultuda çalışmalarımız devam ediyor. Yollarımız gayet güzel ve standartlara uygun bir şekilde yapılmaktadır” dedi.