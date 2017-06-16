Kaymakam Çetin’den başarılı öğrencilere iftar yemeği

Varto Jandarma Komutanlığı bahçesindeki iftar programına Kaymakam Mehmet Nuri Çetin’in yanı sıra Hakim Emel Dulkadir Çelebi, cumhuriyet savcıları Ersin Ülger ve Emre Efe, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Oğuzhan Erdoğmuş, İlçe Emniyet Müdür Vekili Murat Aydın, kurum amirleri ile ilçede 2016-2017 eğitim öğretim yılında başarı gösteren öğrencilerle çok sayıda davetli katıldı. İftar programında bir konuşma yapan Kaymakam Çetin, bu şekildeki programların birlik ve beraberlik için çok önemli olduğunu söyledi. İftarda masaları tek tek gezen Çetin, "Biz bir bardak su ve bir zeytine razıyız. Buradaki amaç yenilen yemek değil, bu güzel ortamın sağlanmasıdır. misafirlerimizden bu birlik ve beraberliği gördük" dedi.

Kaymakam Çetin, bazı başarılı öğrencilerin isteklerini kabul ederek bisiklet ve bilgisayar sözü verdi.

İçilen çayların ardında iftar programı sona erdi.