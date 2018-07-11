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11 Temmuz 2018 14:17

Kaymakam Çetin’den göçük altında kalan yaralıya ziyaret

Muş’un Varto Kaymakamı ve Belediye Başkanı Vekili Mehmet Nuri Çetin, ilçe merkezinde göçük altında kalarak yaralanan belediye çalışanına ‘geçmiş olsun’ ziyaretinde bulundu.

Kaymakam Çetin’den göçük altında kalan yaralıya ziyaret

11 Temmuz 2018 14:17


Varto Kaymakamı ve Belediye Başkanı Vekili Mehmet Nuri Çetin, beraberindeki belediye birim müdürleriyle Atatürk Caddesi üzerinde kanalizasyon çalışması yapılırken meydana gelen göçük altında kalarak yaralanan Musa Aydoğdu adlı işçiyi evinde ziyaret etti. İlçedeki diğer hastaları da ziyaret ettiğini hatırlatan Kaymakam Çetin, “İlçemizdeki hastaları ziyaret ediyoruz. Belediyemiz tarafından hazırlanan hediye paketlerini hastalara takdim ettik. Sağlık, insan hayatının en önemli merdiven basamağıdır. Bu bilinçle evlerinde tedavi görmekte olan vatandaşlarımızı unutmadık. Yaşlı, çocuk ve diğer hastalarımızı ziyaret edip sağlık durumları ile ilgili bilgi aldık. Haftada bir geliyoruz, hastalarımızın birçoğu zaten bizi tanıyor. Belediye çalışanımız Musa Aydoğdu da kanalizasyon çalışması yaparken meydana gelen göçük altında kalmıştı. Arkadaşlarının özverili çalışması sonucunda çalışanımız göçük altında kurtarıldı. Gerekli tedavisi yapıldı. Kendisi taburcu olması nedeniyle bir ziyaret gerçekleştirerek geçmiş olsun dileklerinde bulunup, sorun ve sıkıntısının olup olmadığını sorduk. Bu çalışanımıza yaptığımız ziyaretin ardında ilçemizde hasta olan diğer hastalarımıza da bir ziyaret gerçekleştirerek geçmiş dileklerinde bulunduk” dedi.


Musa Aydoğdu ise, Kaymakam Çetin’e teşekkür ederek, “Allah ondan razı olsun, geçirdiğim kaza sonucunda bizi unutmadı. Bizi ziyarete geldiğinden dolayı teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.




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