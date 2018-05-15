Kaymakam Çetin’den hayırsever vatandaşlara teşekkür

Varto ilçesine 20 kilometre mesafede bulunan 50 haneli ve 400 nüfuslu Zorabat köyünde Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Nuri Çetin’in girişimleri sonucunda hayırsever bir vatandaşın 70 bin lira destek vermesiyle cami ve taziye evinin yapımına başlanmasının ardında İzmir ve Trabzon müftülüklerinin yapmış oldukları toplamda 120 bin TL katkı gelmişti. Üçbulak köyünde ise yanan cem evinin onarımıyla ilgili hayırsever vatandaşlar tarafından da 30 bin TL’lik katkı yapılmıştı. Varto Kaymakamı Mehmet Nuri Çetin, hayırseverlere teşekkür ederek, inşaatlardaki çalışmaların bir an evvel bitirilmesi için muhtarlara talimat verdi.

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Kaymakam Çetin, Zorabat köyünde cami olmadığını belirterek, “Yaptığımız çalışmalarla hayırsever vatandaşlarımız cami için 120 bin TL yardımda bulundular. Ayrıca Üçbulak köyümüzde cem evimiz yandı. Cem evimizin yapılması için de çalışmalar başlattık. Hayırsever vatandaşlarımız cem evimize de 30 bin TL katkıda bulundular. Devlet olarak bizde hem cem evi hem de camilerimize yardımda bulunacağız. Bu nedenle cami ve cem evlerimize hayırsever vatandaşlarımızın yaptıkları katkılarından dolayı kendilerine teşekkür ederim” dedi.