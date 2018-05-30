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30 Mayıs 2018 10:02

Kaymakam Çetin’den köy ziyareti

Muş’un Varto Kaymakamı Mehmet Nuri Çetin, ilçedeki köylerin sorunlarını ve ihtiyaçlarını yerinde görmek için ziyaretlerini sürdürüyor.

Kaymakam Çetin’den köy ziyareti

30 Mayıs 2018 10:02


Varto ilçesine 15 kilometre mesafede bulunan Yedikavak köyü ile Karameşe köyüne bağlı Ataçlar mezrasını ziyaret eden Mehmet Nuri Çetin, muhtarlar ve vatandaşlarla bir araya geldi. Yapılan ziyaretlerde vatandaşlardan ve köy muhtarlarından sorunları dinleyen Kaymakam Çetin, yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi alışverişinde bulundu. Köylerde bulunan camilerde ve okullarda vatandaşlarla bir araya gelen Kaymakam Çetin ve beraberindekiler, vatandaşlarla yaptıkları sohbetlerin ardında köy sorunlarının neler olup olmadığını tespit ettikten sonra maddi durumu elvermeyen haneleri de ziyaret ediyor.


Çetin, göreve geldiği günden beri köy ziyaretlerine devam ettiğini belirterek, “Bu köye gelişimiz üçüncü kezdir. Geçen sene suyla ilgili sondaj çalışmamız vardı. Su çıkmadı, tekrar sondaj çalışması yapacağız. Hane ziyaretleri gerçekleştirdik. Birkaç ailemizin sorunu vardı. Onları da vakfımız aracılığıyla hemen çözdük. Bir vatandaşımızın evini yapacağız. Bir vatandaşımıza eşya desteği yapılacak. Gençlerimizin futbol sahası talepleri vardı. Onu da hemen yapacağız. Gençlerimiz top oynayacaklar. Vatandaşlarımızın sorunlarını yerinde görmek üzere bugün Yedikavak ile Karameşe köyü Ataçlar mezramıza birer ziyaret gerçekleştirdik. Gördüğünüz gibi vatandaşlarımızın taleplerini dinledik. Yol, su ve cami, futbol sahası, park için yapılması gerekenler konusunda görüş alışverişinde bulunduk. Bu ihtiyaçlarını tamamen gidereceğiz” dedi


Kaymakam Çetin’e; İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı İsmail Terzi, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Süne, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü İbrahim Ataç ve bazı kurum amirleri de eşlik etti.




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