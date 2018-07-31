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31 Temmuz 2018 09:21

Kaymakam Çetin’den Müftü Aktoprak’a plaket

Varto Kaymakamı ve Belediye Başkanı Vekili Mehmet Nuri Çetin, Adıyaman’ın Besni ilçesine tayini çıkan İlçe Müftüsü İsmail Aktoprak’a plaket verdi.

Kaymakam Çetin’den Müftü Aktoprak’a plaket

31 Temmuz 2018 09:21


Varto Kaymakamı ve Belediye Başkanı Vekili Mehmet Nuri Çetin, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı İsmail Terzi, Emniyet Müdürü Orhan Ağdaş ve Milli Eğitim Müdürü Yalçın Süne ile birlikte tayini çıkan Müftü İsmail Aktoprak’la yemekte bir araya geldi. Yemekte kısa bir konuşma yapan Çetin, Aktoprak ile iki yıl beraber çalıştıklarını ifade ederek, “İlçemizde yaptığı başarılı çalışmalarından dolayı kendisini kutluyor, yeni görev yerinde de kendisine başarılarının devamını diliyorum” dedi.


Adıyaman’ın Besni ilçesine tayini çıkan İlçe Müftüsü İsmail Aktoprak ise Varto’da görev yapmaktan gurur duyduğunu söyleyerek, “Bugün buradayız, yarın başka yerde olacağız. Bu bir görev meselesidir. Ben bu anlamda bizleri yalnız bırakmayan kaymakamımıza teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.


Kaymakam Çetin tarafından Müftü Aktoprak’a plaket verilmesi ile devam eden program ikramlarla sona erdi.




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